«Четвертая беременность»: Седокова спровоцировала новую волну слухов

Многие знают, что артистка - многодетная мать. У нее трое замечательных детей - две дочери и сын. Накануне в Сети появилась информация о возможном пополнении в семье.

Певица Анна Седокова недавно выступала в одном из ночных клубов столицы. Для выхода в свет она выбрала черное обтягивающее платье и шляпку в тон.

Поклонники первым делом обратили внимание на округлившийся живот звезды, который четко просматривается на появившихся в Интернете кадрах. Конечно, первая мысль, которая может придти в голову — исполнительница находится в интересном положении.

«Либо Аня хорошо поела, либо это четвертая беременность», — недоумевают фолловеры.

К слову, сама Седокова не спешит давать комментарии на этот счет. Тем не менее, ранее она неоднократно говорила, что в будущем планирует завести еще детей.

Очевидно, что отцом предполагаемого малыша станет новый возлюбленной знаменитости — баскетболист Янис Тимма. Буквально месяц назад молодые люди официально объявили о статусе их отношений.