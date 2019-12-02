Звездные истории

Артистичный провал: Собчак, Седокова, Нагиев и другие звезды, чей бизнес прогорел

Столь пафосно открытый бар Анны Седоковой тихо закрылся. Никто не танцевал ни стриптиза, ни брейк-данса.

Артистичный провал: Собчак, Седокова, Нагиев и другие звезды, чей бизнес прогорел
Звезды. которые закрыли бизнес. Фото: Архив КП

Весной певица Анна Седокова собрала друзей и с большой помпой объявила об открытии собственного бара-магазина «La Story Shop Bar Lab». Судя по всему, певица попыталась повторить успех Дениса Симачева, в клубе которого можно было и купить вещи его личного бренда, и тут же «обмыть покупку».

Седокова пыталась прорекламировать свой бизнес в Инстаграм, но на нее, в отличие от Дениса Симачева, «не пошли». 8 месяцев барахтанья на чужой идее не принесли ни денег, ни счастья. И вот бар был закрыт.

Кто же еще из артистов попытался зарабатывать вне сцены и прогорел?

Стаса Костюшкина подкосил закон о курении

Певец Стас Костюшкин. Фото
Певец Стас Костюшкин. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Красавец-мужчина, Солист группы «Чай вдвоем», которого когда-то знала вся страна. Но приходит время уходить со сцены, и Костюшкин открыл ресторан в Шереметьево. Почему там? Потому что на территории всего аэродрома курить нельзя, а в заведении Стаса – можно.

И все было бы хорошо, но бизнес подкосил закон 2013 года, в котором запрещается курить где  бы но ни было. Ресторан пришлось ликвидировать.

Но в этот бизнес вход рупь, выход – два! Так что для того, чтобы ресторан ликвидировать, Стасу пришлось расстаться с четырьмя миллионами рублей.

Дмитрий Нагиев не угадал с логистикой

Актер Дмитрий Нагиев. Фото
Актер Дмитрий Нагиев. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Выбирая место для своего будущего ресторана, Дмитрий Нагиев не учел очень важного для статусных гостей: парковки! Ну какая дама захочет на каблучках семенить полкилометра до ресторана?

Естественно, поток клиентов вскоре иссяк. И даже то, что шеф-повар был родом из Пекина, позволило ресторану продержаться чуть больше года.

Нужно заметить, что и сам Дмитрий не особо стремился если не поднять, то хотя бы сохранить заявленный имидж заведения. Он не появлялся в ресторане, не проводил акций,  и вообще никак не пытался привлечь публику в ресторан.

Ольга Бузова вечный режиссер своих провалов

Певица Ольга Бузова. Фото
Певица Ольга Бузова. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

Кем только Оля не была: певицей, актрисой, ведущей, дизайнером и даже сумела написать книгу! Ну, как книгу…  Нетлленка продавалась по цене от 1200 до 5000 рублей и рассказывало о том, как Бузова достигла успеха.

Только вот история звездного старта практически никому была неинтересна, потому Бузова была завалена остатками тиража, а на саму книгу так обиделась, что перестала ее пиарить в своем Инстаграм. Но не тут-то было. Инвесторы, вложившиеся в тираж в надежде на прибыль, быстренько прищемили лентяйке хвост, подав на нее в суд.

Певицу с помощью досудебной претензии обязали продолжить выполнение контракта и пригрозили, что если она не вернется в Инстаграм и не продолжит рекламировать книгу, то ее ждет неустойка в размере 8 миллионов рублей.

Бузова активно ищет себя. У нее последовательно прогорели магазины одежды, потом не запустились бузкоины, следом «ушли» два ресторана.

Как вечный режиссер своих провалов, Ольга умудрилась задолжать поставщику упаковки, в которой ее еда подавалась на вынос. И снова «жадность фраера сгубила», как с продажами книг по цене крыла самолета.  Фастфуд по ценам, начинающимся от 600 рублей? Во второй раз клиент не придет.

Ксения Собчак не смогла построить сотрудников «Бублика»

Телеведущая Ксения Собчак. Фото
Телеведущая Ксения Собчак. Фото: КП/Иванко Юлия

В своем ресторанчика Ксюша тоже зажадничала. Средний чек в 1000 рублей кого-то пугал, а кто-то был недоволен.  Недовольные были уровнем обслуживания: на форумах писали, что официанты были ленивыми, могли стоять беседовать, вместо того, чтобы обслужить голодных клиентов.

Публика очень быстро разочаровалась в ценнике и поведении персонала, и проект Ксюше пришлось свернуть.

В связи со всем вышеперечисленным, вопрос: стоит ли вообще начинать другое дело, если есть что-то, что вы хорошо и качественно делаете?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анна СедоковаДмитрий НагиевКсения СобчакОльга БузоваСтанислав Костюшкин
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Артистичный провал: Собчак, Седокова, Нагиев и другие звезды, чей бизнес прогорел
Интересно?
Поделись с друзьями: