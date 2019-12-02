Артистичный провал: Собчак, Седокова, Нагиев и другие звезды, чей бизнес прогорел

Весной певица Анна Седокова собрала друзей и с большой помпой объявила об открытии собственного бара-магазина «La Story Shop Bar Lab». Судя по всему, певица попыталась повторить успех Дениса Симачева, в клубе которого можно было и купить вещи его личного бренда, и тут же «обмыть покупку».

Седокова пыталась прорекламировать свой бизнес в Инстаграм, но на нее, в отличие от Дениса Симачева, «не пошли». 8 месяцев барахтанья на чужой идее не принесли ни денег, ни счастья. И вот бар был закрыт.

Кто же еще из артистов попытался зарабатывать вне сцены и прогорел?

Стаса Костюшкина подкосил закон о курении

Красавец-мужчина, Солист группы «Чай вдвоем», которого когда-то знала вся страна. Но приходит время уходить со сцены, и Костюшкин открыл ресторан в Шереметьево. Почему там? Потому что на территории всего аэродрома курить нельзя, а в заведении Стаса – можно.

И все было бы хорошо, но бизнес подкосил закон 2013 года, в котором запрещается курить где бы но ни было. Ресторан пришлось ликвидировать.

Но в этот бизнес вход рупь, выход – два! Так что для того, чтобы ресторан ликвидировать, Стасу пришлось расстаться с четырьмя миллионами рублей.

Дмитрий Нагиев не угадал с логистикой

Выбирая место для своего будущего ресторана, Дмитрий Нагиев не учел очень важного для статусных гостей: парковки! Ну какая дама захочет на каблучках семенить полкилометра до ресторана?

Естественно, поток клиентов вскоре иссяк. И даже то, что шеф-повар был родом из Пекина, позволило ресторану продержаться чуть больше года.

Нужно заметить, что и сам Дмитрий не особо стремился если не поднять, то хотя бы сохранить заявленный имидж заведения. Он не появлялся в ресторане, не проводил акций, и вообще никак не пытался привлечь публику в ресторан.

Ольга Бузова вечный режиссер своих провалов

Кем только Оля не была: певицей, актрисой, ведущей, дизайнером и даже сумела написать книгу! Ну, как книгу… Нетлленка продавалась по цене от 1200 до 5000 рублей и рассказывало о том, как Бузова достигла успеха.

Только вот история звездного старта практически никому была неинтересна, потому Бузова была завалена остатками тиража, а на саму книгу так обиделась, что перестала ее пиарить в своем Инстаграм. Но не тут-то было. Инвесторы, вложившиеся в тираж в надежде на прибыль, быстренько прищемили лентяйке хвост, подав на нее в суд.

Певицу с помощью досудебной претензии обязали продолжить выполнение контракта и пригрозили, что если она не вернется в Инстаграм и не продолжит рекламировать книгу, то ее ждет неустойка в размере 8 миллионов рублей.

Бузова активно ищет себя. У нее последовательно прогорели магазины одежды, потом не запустились бузкоины, следом «ушли» два ресторана.

Как вечный режиссер своих провалов, Ольга умудрилась задолжать поставщику упаковки, в которой ее еда подавалась на вынос. И снова «жадность фраера сгубила», как с продажами книг по цене крыла самолета. Фастфуд по ценам, начинающимся от 600 рублей? Во второй раз клиент не придет.

Ксения Собчак не смогла построить сотрудников «Бублика»

В своем ресторанчика Ксюша тоже зажадничала. Средний чек в 1000 рублей кого-то пугал, а кто-то был недоволен. Недовольные были уровнем обслуживания: на форумах писали, что официанты были ленивыми, могли стоять беседовать, вместо того, чтобы обслужить голодных клиентов.

Публика очень быстро разочаровалась в ценнике и поведении персонала, и проект Ксюше пришлось свернуть.

В связи со всем вышеперечисленным, вопрос: стоит ли вообще начинать другое дело, если есть что-то, что вы хорошо и качественно делаете?