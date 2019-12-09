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«Мальчик-луковка»: Седокова несколько лет обеспечивала альфонса

Певица старалась не задевать своего возлюбленного большим бюджетом, что в итоге вышло ей боком.

«Мальчик-луковка»: Седокова несколько лет обеспечивала альфонса
Певица Анна Седакова. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Анна Седокова несколько лет встречалась с альфонсом. Такие отношения сделали ее по-настоящему несчастной. На днях певица запустила в Instagram флешмоб под свою новую песню «Чиполлино» — многодетная мать на камеру отведала лука, тем самым намекая, насколько горькими могут быть отношения с мужчинами подобного типа.

Как выяснилось позже, в жизни Седоковой тоже был такой мужчина, который заставил артистку горько раскаиваться о зародившихся чувствах. Анна вспомнила, что несколько лет встречалась с парнем значительно беднее ее. Артистка достаточно часто устраивала спринтерские забеги к кассе, чтобы оплатить счет раньше, чем это делала ее вторая половинка.

Певица Анна Седакова. Фото
Певица Анна Седокова. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

«Я научилась доставать кошелек со скоростью света, чтобы ему было удобно решить, что он просто не успел заплатить в этот раз. Я помню, как в тот период никогда ничего не хотела и ничего не ела. К чему это привело? К тому, что он вовсе забыл о своем кошельке», — поведала Седокова.

В комментариях многие подписчики эффектной девушки стали вспоминать и свои неудавшиеся отношения. Выяснилось, что чуть ли не каждой второй подписчице встречались мужчины, которые подпадают под критерий «Чиполлино». Примечательно, что появился там и экс-участник «Замуж за Бузову» Денис Лебедев. Он восхитился объемными формами Седоковой, что не осталось незамеченным среди других людей.

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«Мальчик-луковка»: Седокова несколько лет обеспечивала альфонса
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