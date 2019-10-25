Звездные истории

Опрос: вам интересен фильм о жизни Юлии Началовой?

Портал Telelprogramma.pro решил выяснить, как россияне относятся к неожиданному вниманию к персоне певицы, обрушившемуся на нее после смерти.

Опрос: вам интересен фильм о жизни Юлии Началовой?
О жизни Юлии Началовой уже снимают два фильма. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Буквально через неделю после смерти певицы Юлии Началовой в марте 2019 года продюсер, музыкант и певец Андрей Загорский объявил о том, что приступил к съемкам фильма «Буду рядом», посвященного ее жизни и творческому пути. Несмотря на то, что семья Юлии была против этого проекта, начинающий режиссер не сдался и с некоторыми перерывами продолжает снимать свою картину.

Как сообщал портал Teleprogramma.pro после того, как побывал на съемках фильма, роль Началовой в подростковом возрасте исполнит приемная дочь Евгения Осина, в фильме также появится «двойник» Пугачевой Мирабелла Стрельцова, а главную песню для фильма уже написала композитор Валерия Лесовская.

Примечательно, что творение Загорского станет не единственной кинолентой, посвященной безвременно ушедшей певице — с благословения родителей Юлии начались съемки еще одной картины — сериала о жизни певицы с участием актрисы Марины Орловой («Барвиха») и Алексея Гаврилова («Универ»).

И тем не менее, в обществе не утихают споры о том, нужно ли в принципе снимать такие фильмы, являются ли они данью памяти артистки, или же это продолжение так называемой «пляски на костях». Портал Teleprogramma.pro решил выяснить, как относятся к этому наши читатели.

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Опрос: вам интересен фильм о жизни Юлии Началовой?
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