Продюсер фильма о Началовой: «К сериалу о Юле я не имею никакого отношения!»

Еще не улеглась горечь утраты у родных Юлии Началовой, как вокруг ее имени снова разгорается скандал. В редакцию портала Teleprogramma.pro позвонил продюсер будущего фильма-биографии Началовой Андрей Загорский.

В начале октября стало известно о начале съемок нового сериала о жизни певицы Юлии Началовой, которая умерла после болезни в марте этого года. После того, как в СМИ появился список актеров, которым доверили роли в новом проекте, нам позвонил продюсер полнометражного фильма о Юлии Андрей Загорский. Он возмущен.

«Не понимаю, что происходит. Алдонин (бывший муж Началовой футболист Евгений Алдонин — Прим. ред.) открещивается, говорит, что не давал права ни на какие съемки, на использование своего имени. Но вопрос в другом: везде приплетается мое имя – ведь у меня идет параллельно работа над полнометражной картиной. Когда натыкаешься на статью о сериале – везде фигурирует мое имя, и так получается, будто я как-то пересекаюсь с этим сериалом. Так вот, я хочу заявить: к этой комедии я не имею никакого отношения!», — подчеркнул Загорский.

На наш вопрос, почему продюсер уверен, что это будет комедия, он ответил:

«Потому что главные роли сериала о Юлии Началовой исполняют актеры комедийного телеканала! Они бы еще Елену Степаненко взяли на роль Анны Исаевой! Я возмущен! Это будет не драма, не трагедия, не биографический драматический сериал. Это будет именно комедийный сериал. Ну как звезды сериала «Физрук», «Универ», «Барвиха» могут играть таких персонажей, таких героев, как Женя Алдонин и Юля Началова? Ну, это смешно!».

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Кроме того, как отметил Загорский, пиар-директор и подруга Юлии Анна Исаева до вчерашнего дня была не в курсе подбора актеров.

«И семья Началовой ничего об этом не знала. И они тоже возмущены. Мариночка Орлова – она отличная актриса. Но человек, который принимал участие в качестве певицы, конферансье в качестве артиста разговорного жанра в концертах Михаила Задорнова… Ну, грубо говоря, вторая Елена Степаненко или Ольга Картункова… И она играет роль Юли?», — спросил продюсер.

Мы спросили, что именно возмущает продюсера? То, что из-за актерского состава имя Началовой теперь будет ассоциироваться с каким-то ситкомом?

«Потому что данные персонажи ну никак не могут ассоциироваться с какими-то комедиями. И когда Алексей Лемар выложил фотографии, выложил пост с комментариями «как классно мы поиграли в футбол!» — извините меня, там уже видно, что там не драма, а чисто комедия», — добавил он.

Загорский также посетовал, что ранее не был найден компромисс с семьей Юлии по вопросу авторских прав на ее песни:

«Если бы мы в свое время нашли компромисс с семьей Началовых по музыкальному контенту, по использованию в фильме ее имени, то они сейчас могли бы поставить Юле памятник за 3-4 миллиона, а не за 300 тысяч, которые предлагает наша светская львица Алена Кравец.

В конце разговора Андрей Загорский сделал заявление: