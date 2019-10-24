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Как снимают фильм о Началовой: главная героиня стала Качаловой, а «Пугачева» — Анной Борисовной

К съемочной команде присоединился «двойник» Пугачевой Мирабелла Стрельцова, а заглавную песню фильма написала композитор Валерия Лесовская. Портал Teleprogramma.pro узнал все детали проекта.

Как снимают фильм о Началовой: главная героиня стала Качаловой, а «Пугачева» — Анной Борисовной
Юлия Началова. Фото: https://www.instagram.com/julianachalova/

Продюсер проект Андрей Загорский рассказал, что съемки фильма о Юлии Началовой давно бы уже продвинулись, если бы не было вынужденной паузы в работе.

«Изначально остановку пришлось сделать из-за авторских прав. Пока семья певицы не вступила в наследство, распоряжаться ее песнями никто не мог. Велись переговоры, — поделился Загорский.

Итог такой: я снимаю полнометражную художественную ленту о девочке из провинции, которую зовут Юлия Качалова. Ее папа, Виктор Качалов, руководитель в местной филармонии, первым заметил талант дочери и отправил ее запись на конкурс. Так Юля попадает в Москву…».

Уже в столице героиня фильма знакомится с маститыми звездами — Ириной Банковской (в жизни наставником Началовой была Ирина ПонаровскаяПрим. ред.) и Анной Борисовной (на съемках «Один в один» Юля пела песню Аллы Пугачевой «Три счастливых дня» — Прим. ред.).

Андрей Загорский
Продюсер проекта Андрей Загорский. Фото:https://www.instagram.com/DJSTEKLOV/

Роль Анны Борисовны в картине досталась популярному двойнику Примадонны — участнице «Минуты славы» Мирабелле Стрельцовой.

Мирабелла Стрельцова
Мирабелла Стрельцова. Фото: https://www.instagram.com/mirabella_streltzova/

«Я с 2007-го года в этом образе. и Андрей предложил мне роль согласно моему «амплуа», которое я несу в люди, — рассказала Teleprogramma.pro пародистка.

Будет несколько фрагментов, но не более 4 минут. А больше и не нужно, потому что и в жизни Примадонна как появляется, так же быстро и исчезает.

Я пересматривала много раз ролик со съемок «Один в один». В зрительном зале тогда сидела мама Юли, переживала, а какими глазами на нее смотрела в жюри Алла… Думаю, мы эту сцену обязательно поставим».

Ирину Банковскую сыграет композитор Валерия Лесовская. Девушка пишет песни для Николая Баскова, Филиппа Киркорова, Тамары Гвердцители, но актерский опыт будет получать впервые.

«Я опешила, когда Андрей спросил меня, могу ли сыграть Ирину Банковскую. Могу озвучить песню в фильме, но вот сниматься самой — это неожиданное предложение, — смеется Лесовская.

Я не актриса. Однако Андрей сказал, что в кадре нужно будет делать лишь то, что я умею — петь. Теперь буду сидеть месяц на диете, все-таки Понаровская для меня — это идеал женственности и красоты».

Валерия Лесовская
Валерия Лесовская. Фото: https://www.instagram.com/valerialesovskaya/

Лесовская рассказала, что была на съемках передачи «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия 1» , когда узнала о смерти Началовой.

«Вышли и объявили: «Юлии Началовой больше нет». Никто не верил, что это правда. В интернете много раз хоронили того же Диму Билана, люди жестокие… И была надежда, что это фейк.

Но когда все осознали, что это правда, Николай Басков сразу вышел и попросил его простить. Он не мог сдержать слез. Они были друзьями.

Для меня Началова всегда останется той девчушкой из «Утренней звезды». Я помню, как в тот же год выиграла музыкальный конкурс в родном Днепропетровске, и приехала на съемки в Москву.

Но мне сказали, что уже идет полуфинал и я могу попробовать силы в следующем сезоне. А, чтобы я не расстраивалась, мне купили огромную игрушку — синего слона и посадили к зрителям.

Юля увидела слона и говорит: «Какой милый слоник». Мне очень хотелось тогда ей его подарить… И может, он бы принес ей по жизни удачу. Все были талантливые, но Юля особенная с такими огромными, очень красивыми глазами. Я никак не могла в них насмотреться».

Валерия написала и песню «Я буду рядом с тобой всегда», которая станет лейтмотивом всего фильма. Символично, что у Юли была композиция с почти таким же названием — «Буду рядом».

Известно, что в проекте в эпизоде появится и ведущий Первого канала Алексей Шаранин.

«У меня более 80 эпизодов в разных фильмах и, конечно, сыграть в фильме памяти певицы — это почетно», — заметил он.

Саму же исполнительницу главной роли Загорский называет своим главным «козырем» и намерен держать в секрете ее имя до окончания съемок.

Однако, у Андрея уже появился конкурент. Начались съемки сериала о певице, в котором Юлию сыграет звезда «Барвихи» Марина Орлова, а ее мужа  – футболиста Евгения Алдонина – Алексей Гаврилов, известный зрителям по ролям в сериалах «След» и «Универ».

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Тэги:

Андрей ЗагорскийМирабелла СтрельцоваЮлия Началова
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Как снимают фильм о Началовой: главная героиня стала Качаловой, а «Пугачева» — Анной Борисовной
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