Дочь Осина сыграет Юлию Началову в фильме «Буду рядом»

По словам режиссера Андрея Загорского, в кинокартину будет инвестировано до 100 миллионов рублей.

Андрей Загорский, который практически сразу после смерти Юлии Началовой в марте 2019 года загорелся идеей снять художественный фильм о жизни певицы, не отказался от этой идеи. В интервью Teleprogramma.pro начинающий режиссер сообщил, что после небольшого перерыва он готов возобновить съемочный процесс.

По словам Загорского, фильм «Буду рядом» (по названию одной из песен Началовой) по своему размаху будет сопоставим с работами Алексея Учителя и Андрея Звягинцева и бюджет его превысит заявленную сумму — вместо 60 миллионов рублей речь может идти примерно о 100 миллионах.

«Этот фильм будет кассовым, потому что в России мало кто снимает такое», — сказал мужчина в беседе с корреспондентом нашего портала.

больше по теме Фильм про Юлию Началову хочет снимать автор книги о Диане Шурыгиной Однако семья певицы не дает согласия на упоминание ее имени в этом проекте.

Уже известно, что фильм охватит разные периоды жизни певицы — детство, юность и последние ее годы. Юлию в подростковом возрасте сыграет Настя Годунова — внебрачная дочь Евгения Осина. Кроме того, в нескольких сценах зрители увидят знаменитую Валентину Талызину в роли самой себя.

Съемки режиссер готов начать в конце месяца, после того, как 16 сентября исполнится полгода со дня смерти Юлии и ее отец Виктор Началов унаследует авторские права на песни, необходимые для фильма.

Напомним, ранее семья Началовой была против того, чтобы Загорский, который ранее прославился лишь своей книгой о Диане Шурыгиной, занимался созданием фильма о Юлии. Как уверяет Андрей, сейчас они сменили гнев на милость и даже Анна Исаева (пиар-директор и близкая подруга Началовой) сказала ему: «Делайте, что хотите».