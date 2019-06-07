Работник кладбища: «Никто не берет землю с могилы Началовой!»

В Сети уже «гуляют» слухи, что поклонники устроили паломничество к могиле звезды – мол, берут с нее землю, которую потом добавляют в чай и еду.

Со дня смерти певицы Юлии Началовой прошло почти три месяца. Но разговоры о ней не утихают ни на минуту. В Интернете появилась информация, что поклонники устроили паломничество к могиле звезды – мол, берут с нее землю, которую потом добавляют в чай и еду. По сведениям, появившимся в Сети, люди поверили в целебную силу и волшебную энергию земли с кладбища. Мы решили разобраться в этой странной истории и узнать, что же на самом деле там происходит.

17-й участок

Троекуровское кладбище считается одним из самых «престижных» в Москве. Стоимость места на кладбище начинается от одного миллиона рублей! Здесь похоронены многие российские актеры, политические деятели, военнослужащие. 17-й участок находится в глубине парка. Здесь много свежих могил неизвестных людей, оградки которых плотно примыкают друг к другу. Захоронение Началовой ни чем среди них не выделяется. Найти его удалось только благодаря помощи работника кладбища.

Тишина, покой и полное отсутствие поклонников. Только свежие цветы – белые розы и гвоздики – на могиле Началовой свидетельствуют о том, что сюда иногда кто-то приходит. Бросается в глаза икона Матроны и церковные свечки, плюшевые мишки, фотографии певицы, исписанные фанатами.

Следов осквернения могилы или рытвин от того, что кто-то набирает отсюда землю, нет.

Разговорчивый работник Троекуровского кладбища заявил, что впервые о таком слышит и рассказал, что на могилу Началовой приходят поклонники, но не так часто, как об этом пишут в Сети.

– Нет никакого ажиотажа! Вы — первая сегодня за день здесь, – сказал он.

– Но в соцсетях пишут, что поклонники воруют землю и оскверняют могилу Началовой… – начала я.

– В Интернете много, чего пишут. А мы здесь работаем и ничего подобного не замечали, – сказал мой собеседник.

Кому выгодны подобные слухи

Как мы выяснили, по запросам в Instagram по тегу «Юлия Началова» в последних публикациях много объявлений о снятии порчи и сглаза. Маги обещают вернуть любовь, вылечить неизлечимые болезни, помочь успешно выйти замуж. Обычный маркетинг.

Раскручиваем тему и понимаем, что на ней пытаются нажиться экстрасенсы, маги и колдуны – люди, чья «профессия» заключается в том, чтобы зарабатывать деньги на тех, кто отчаялся и по-детски верит в чудо. Получается, что фейковый вброс порождает коммерческое предложение.

Почему Юля Началова?

Юлия Началова запомнится всем нам обаятельной, улыбчивой девочкой, появившейся в программе «Утренняя звезда». Она ушла слишком рано и по трагическому стечению обстоятельств. Так было с американской звездой Мерилин Монро, британской принцессой Дианой, российскими звездами: Жанной Фриске, Децлом и теперь с Началовой.

Не секрет, что карьера и личная жизнь Юлии в последнее время складывались не совсем успешно. С хитом «Герой не моего романа» певица колесила по стране. Юлия соглашалась на выступления всего за 100 тысяч рублей. Для сравнения, гонорар той же Монеточки в 10 раз больше.

Юлия Началова, безусловно, талантливая исполнительница, держалась на плаву в отечественном шоу-бизнесе изо всех сил, но все равно не была такой востребованной, какой могла бы. Несмотря на это, артистку любили. Юля запомнилась и коллегам, и поклонникам, как человек, который всегда искренне на все реагировал, не участвовала в склоках и сплетнях. А это импонирует.

Звезду из Юли сделал папа — композитор Виктор Началов, который верил в вокальные способности своего ребенка. Вскоре, благодаря огромному трудолюбию и упорству, о юной певице узнала вся страна. Потом одаренная девочка выросла. А что бывает с вундеркиндами, когда они взрослеют? Они становятся обычными людьми. Но только не Началова. Она с детства мечтала о карьере певицы, поэтому продолжила заниматься творчеством.

Ажиотаж вокруг смерти певицы вызван еще и тем, что харизматичной молодой артистки не стало в один миг. Утренняя звезда потухла. В головах у поклонников до сих пор звучит ее нежный голос. Парадокс, но только после смерти Началова обрела ту популярность, о которой мечтала. И пусть не на сцене, а в Сети.

Напомним, звезда скончалась вечером 16 марта в московской клинике. Причиной гибели 38-летней знаменитости стала острая сердечная недостаточность, спровоцированная хроническими заболеваниями – подагрой и сахарным диабетом. Никто не мог подумать, что банальная мозоль на ноге обернется страшной трагедией. Измученный организм Юли Началовой не перенесет операцию.

Потом будут скандалы с наследством и похоронами на Троекуровском кладбище. Поползли слухи, что у звезды было сложно с деньгами, поэтому прощание со звездой несколько раз переносилось. В итоге Началову похоронили только спустя пять дней и на окраине знаменитого кладбища.