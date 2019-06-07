Звездные истории Работник кладбища: «Никто не берет землю с могилы Началовой!»
Звездные истории

Работник кладбища: «Никто не берет землю с могилы Началовой!»

Юлия Кирина

В Сети уже «гуляют» слухи, что поклонники устроили паломничество к могиле звезды – мол, берут с нее землю, которую потом добавляют в чай и еду.

Со дня смерти певицы Юлии Началовой прошло почти три месяца. Но разговоры о ней не утихают ни на минуту. В Интернете появилась информация, что поклонники устроили паломничество к могиле звезды – мол, берут с нее землю, которую потом добавляют в чай и еду. По сведениям, появившимся в Сети, люди поверили в целебную силу и волшебную энергию земли с кладбища. Мы решили разобраться в этой странной истории и узнать, что же на самом деле там происходит.

17-й участок

Троекуровское кладбище считается одним из самых «престижных» в Москве. Стоимость места на кладбище начинается от одного миллиона рублей! Здесь похоронены многие российские актеры, политические деятели, военнослужащие. 17-й участок находится в глубине парка. Здесь много свежих могил неизвестных людей, оградки которых плотно примыкают друг к другу. Захоронение Началовой ни чем среди них не выделяется. Найти его удалось только благодаря помощи работника кладбища.

Что происходит на могиле Юлии Началовой
Могила Юлии Началовой расположена на 17 участке

Тишина, покой и полное отсутствие поклонников. Только свежие цветы – белые розы и гвоздики – на могиле Началовой свидетельствуют о том, что сюда иногда кто-то приходит. Бросается в глаза икона Матроны и церковные свечки, плюшевые мишки, фотографии певицы, исписанные фанатами.

Следов осквернения могилы или рытвин от того, что кто-то набирает отсюда землю, нет.

Разговорчивый работник Троекуровского кладбища заявил, что впервые о таком слышит и рассказал, что на могилу Началовой приходят поклонники, но не так часто, как об этом пишут в Сети.

– Нет никакого ажиотажа! Вы — первая сегодня за день здесь, – сказал он.

Но в соцсетях пишут, что поклонники воруют землю и оскверняют могилу Началовой… – начала я.

– В Интернете много, чего пишут. А мы здесь работаем и ничего подобного не замечали, – сказал мой собеседник.

Кому выгодны подобные слухи

Как мы выяснили, по запросам в Instagram по тегу «Юлия Началова» в последних публикациях много объявлений о снятии порчи и сглаза. Маги обещают вернуть любовь, вылечить неизлечимые болезни, помочь успешно выйти замуж. Обычный маркетинг.

Раскручиваем тему и понимаем, что на ней пытаются нажиться экстрасенсы, маги и колдуны – люди, чья «профессия» заключается в том, чтобы зарабатывать деньги на тех, кто отчаялся и по-детски верит в чудо. Получается, что фейковый вброс порождает коммерческое предложение.

Почему Юля Началова?

Юлия Началова с дочерью.
Юлия Началова с дочерью. Фото: Eastnews

Юлия Началова запомнится всем нам обаятельной, улыбчивой девочкой, появившейся в программе «Утренняя звезда». Она ушла слишком рано и по трагическому стечению обстоятельств. Так было с американской звездой Мерилин Монро, британской принцессой Дианой, российскими звездами: Жанной Фриске, Децлом и теперь с Началовой.

Не секрет, что карьера и личная жизнь Юлии в последнее время складывались не совсем успешно. С хитом «Герой не моего романа» певица колесила по стране. Юлия соглашалась на выступления всего за 100 тысяч рублей. Для сравнения, гонорар той же Монеточки в 10 раз больше.

Юлия Началова, безусловно, талантливая исполнительница, держалась на плаву в отечественном шоу-бизнесе изо всех сил, но все равно не была такой востребованной, какой могла бы. Несмотря на это, артистку любили. Юля запомнилась и коллегам, и поклонникам, как человек, который всегда искренне на все реагировал, не участвовала в склоках и сплетнях. А это импонирует.

Юлия Началова с отцом
Юлия Началова с отцом. Фото: Eastnews

Звезду из Юли сделал папа — композитор Виктор Началов, который верил в вокальные способности своего ребенка. Вскоре, благодаря огромному трудолюбию и упорству, о юной певице узнала вся страна. Потом одаренная девочка выросла. А что бывает с вундеркиндами, когда они взрослеют? Они становятся обычными людьми. Но только не Началова. Она с детства мечтала о карьере певицы, поэтому продолжила заниматься творчеством.

Ажиотаж вокруг смерти певицы вызван еще и тем, что харизматичной молодой артистки не стало в один миг. Утренняя звезда потухла. В головах у поклонников до сих пор звучит ее нежный голос. Парадокс, но только после смерти Началова обрела ту популярность, о которой мечтала. И пусть не на сцене, а в Сети.

Напомним, звезда скончалась вечером 16 марта в московской клинике. Причиной гибели 38-летней знаменитости стала острая сердечная недостаточность, спровоцированная хроническими заболеваниями – подагрой и сахарным диабетом. Никто не мог подумать, что банальная мозоль на ноге обернется страшной трагедией. Измученный организм Юли Началовой не перенесет операцию.

Потом будут скандалы с наследством и похоронами на Троекуровском кладбище. Поползли слухи, что у звезды было сложно с деньгами, поэтому прощание со звездой несколько раз переносилось. В итоге Началову похоронили только спустя пять дней и на окраине знаменитого кладбища.

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Работник кладбища: «Никто не берет землю с могилы Началовой!»
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