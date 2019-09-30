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Актриса Марина Орлова сыграет главную роль в фильме о Началовой

Портал Teleprogramma.pro связался с артисткой, чтобы получить ее комментарий о работе над проектом.

Актриса Марина Орлова сыграет главную роль в фильме о Началовой
Юлия Началова скончалась в марте 2019 года. Фото: КП/Михаил Фролов

Когда Юлия Началова трагически скончалась, у почитателей ее таланта быстро возникла идея снять фильм, посвященный ее жизни и творчеству.

Как стало известно, фильм действительно выйдет в свет, ориентировочно, на Первом канале. Его создатели уже решили, кто сыграет в нем главные роли. Так, в Юлию перевоплотится актриса Марина Орлова, которая ранее снималась в сериале «Барвиха», а в образе второго мужа певицы Евгения Алдонина на экране появится Алексей Гаврилов («Универ»).

Портал Teleprogramma.pro связался с Мариной, чтобы получить ее комментарий о работе над проектом. Но артистка не смогла раскрыть детали съемочного процесса.

«Не могу, к сожалению, ничего сказать. Не имею права комментировать, не хочу попасть на штрафы. Чуть позже поговорим об этом», – отметила Орлова в беседе с нашим корреспондентом.

Как сообщает сайт «Дни.ру», премьера картины о Началовой состоится в марте 2020 года. Правда, снимать фильм будут  Евгений Попов, Владимир Баранов и Дмитрий Пуговкин. Родные певицы уже провели переговоры с Первым каналом и готовы предоставить для проекта личные вещи Юлии.

Напомним, 38-летняя артистка ушла из жизни в марте. За несколько дней до смерти ее в тяжелом состоянии госпитализировали в Боткинскую больницу. На фоне других заболеваний, в том числе подагры, у исполнительницы развилась гангрена из-за небольшой травмы ноги, — медики не смогли спасти Началову.

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Актриса Марина Орлова сыграет главную роль в фильме о Началовой
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