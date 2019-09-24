Организатор концертов Ветлицкой в России: «Наталья не будет участвовать в новогодних огоньках»

В конце сентября стало известно, что звезда 1990-х годов Наталья Ветлицкая, которая с 2004 года живет в Испании, возвращается с концертами в нашу страну.

Корреспондент портала Teleprogramma.pro Екатерина Нестеренко поговорила с главой компании PMI Евгением Финкельштейном, который занимается организацией концертов Натальи Ветлицкой. Выступления артистки должны пройти в России уже в декабре 2019 года.

«Это будет громкое возвращение артиста. Тем более, я вижу ажиотаж, возникший вокруг этой темы на центральных телеканалах. Наталья всегда немножечко отличалась от всего нашего шоу-бизнеса, так что это будет яркое возвращение. Триумфальное – наконец, я подобрал слово», — рассказал Финкельштейн.

Он отметил, что точные даты выступлений Ветлицкой будут известны в ближайшее время.

«Жанр менять она не будет. Наталья Ветлицкая всегда была узнаваема во всех своих песнях, уверен, так будет и теперь. Нет смысла ничего менять, ее любили такой, какая она есть. Конечно, это будет уже современная обработка – над этим уже работает команда профессионалов. Это будет другое звучание, но это будет все та же Наталья Ветлицкая», — отметил глава компании PMI.

Мы спросили, кто кого уговорил на возвращение на сцену: продюсер Наталью или Наталья продюсера?

«Это было ее желание вернуться. Я могу сказать, что когда я встречался с Натальей первый раз — я увидел совершенно горящие глаза человека, соскучившегося по сцене. Вообще творческие люди не могут работать постоянно. Иногда они берут паузу, иногда возвращаются. Артисты – люди с подвижной психикой. Кто-то устает, кто-то уходит навсегда, кто-то возвращается. Результат того, что возвращается Ветлицкая, мы увидим достаточно скоро», — ответил Финкельштейн.

Также мы поинтересовались, есть ли Наталье куда возвращаться. Она ведь уезжала из России навсегда.

«Вообще, артисту ничто не мешает жить в Испании, а приезжать гастролировать в России. Речь идет ведь не о ее возвращении на родину, а о ее возвращении на сцену», — отметил собеседник.

И если концертная программа будет готова к декабрю 2019 года. Есть ли шанс, что до этого времени Наталья примет участие, например, в новогодних программах…

«Нет, Наталья никогда не хотела быть в общей когорте, она всегда была немножко в стороне от своих коллег по цеху, поэтому скоро ее увидят все, но только не в новогодних огоньках», — подытожил Финкельштейн.

Самый знаменитый клип певицы «Посмотри в глаза» появился на экранах в 1992 году. Телеаудитория тогда разделилась на два враждующих лагеря. Одни ее ненавидели, другие превозносили.

Одним махом пластичная полураздетая певица с точеным телом отделила ханжей от продвинутых ценителей женской красоты. Женщины ворчали насчет бесстыдства, а мужчины восхищались смелостью и совершенством форм Натальи Ветлицкой. И, кажется, было все равно, что и как она пела.

В судьбе этой яркой женщины принимали участие многие известные люди

Вокруг Ветлицкой всегда было множество сплетен и слухов. Поговаривали даже, что тогда еще будущий мэр Москвы Лужков был неравнодушен к молодой певице и всячески способствовал ее продвижению на музыкальном поприще.

Но все началось гораздо раньше. Наталья успешно работала танцовщицей и бэк-вокалисткой в группах «Идея фикс», «Рондо» и «Класс». А в 1988 году еще и объехала чуть ли не весь СССР с гастролями в качестве солистки группы «Мираж».

Первый же результат сольной карьеры был ошеломительным: о Наталье заговорила вся страна, особенно после того, как Федор Бондарчук снял тот самый скандальный клип на песню «Посмотри в глаза».

С тех пор рядом с певицей крутилось множество успешных (и не очень) мужчин

Певица четырежды побывала в браке, последний муж – инструктор по йоге. Все, что о нем известно – его имя: Алексей.

Первым мужем певицы был Павел Смеян – актер Ленкома, певец и композитор. Это его голосом поет «Пес в сапогах» в одноименном мультфильме и мистер Эй в фильме «Мэри Поппинс, до свидания!» Павла можно было видеть в телеверсии спектакля «Юнона и Авось», где он играл Главного сочинителя. Брак с Натальей Ветлицкой продлился три года.

Второй муж — Евгений Белоусов, певец и композитор. Это была та еще семья. В новогоднюю ночь с 1988 на 1989 год Женя и Наталья торжественно расписались, а уже через 9 дней развелись.

Третьим стал манекенщик, красавец и сердцеед Кирилл Кирин, работавший у Филиппа Киркорова администратором. Но два сердцееда в одной семье – это слишком, потому пара быстро распалась.

Наталья искала свою судьбу, не боясь экспериментировать

Ненадолго ее спутниками становились певец Дмитрий Маликов, актер Александр Лойе, певец Влад Сташевский. Продюсер и радиоведущий Павел Ващекин в интервью 2004 года хвастал, как заключил пари на тысячу долларов, что добьется Наталью за три дня. Пари выиграл, а вот насчет мужской чести — спорить на женщину… Как бы там ни было, но через три года и он потерял Наталью.

Ни бизнесмен Сулейман Керимов, ни продюсер и бизнесмен Михаил Топалов (отец Влада Топалова), ни даже эпатажный и непредсказуемый Сергей Зверев не сумели удержать Ветлицкую подле себя.

В 2004 году Наталья эмигрировала в Испанию

Будучи женщиной неглупой, певица попробовала обустроить быт так, чтобы не зависеть от короткой певческой карьеры. Уехав из России, она занялась риэлторством. А заодно освоила сопутствующие профессии дизайнера и реставратора мебели.

У Натальи свое поместье, она с дочерью живет там вот уже 11 лет. Помимо работы певица так и не забросила занятия музыкой, пишет тексты, неплохо рисует.

Раньше Наталья была категорически против возможности своего возвращения. Но сейчас, по данным СМИ, ее счета заморожены, карты заблокированы, нужно содержать на что-то поместье и пятнадцатилетнюю дочь.

А что думаете вы: не запоздала ли звезда с возвращением?