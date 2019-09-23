Нет монет: Ветлицкая возвращается в Россию

Звезда 90-х Наталья Ветлицкая 15 лет прожила в Испании. Еще в августе Teleprogramma.pro писала о ее успешной риэлторской и дизайнерской деятельности за границей. Однако все оказалось не так гладко, пишет «СтарХит».

Стало известно, что у певицы по какой-то причине заморозили счета и у нее возникли материальные трудности. Звезде ничего не оставалось делать, как вспомнить музыкальное прошлое и вернуться на Родину.

В настоящее время Ветлицкая заключила договор о сотрудничестве с крупной музыкальной компанией из Питера PMI, которая займется ее продюсированием. К концу года корпорация разработает для Натальи новую музыкальную программу и организуют ее триумфальное возвращение на российскую сцену. В следующем году певица поедет по Отечеству с грандиозным концертным туром.