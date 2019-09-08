В Сети появился клип, объединивший хиты Натальи Ветлицкой и Уилла Смита

В итоге ролика в YouTube возникает ощущение, словно две звезды поют, как будто бы вместе.

В Сети появился необычный музыкальный клип, где вместе поют американский актер Уилл Смит и российская певица Наталья Ветлицкая. Ролик является компиляцией из двух клипов: «Gettin’ Jiggy Wit It» Смита и «Посмотри в глаза» Ветлицкой. Соединил же их в одну композицию диджей Мишель Квазар (Michel Quazar). Получившаяся композиция плавно перетекает из речитатива американской звезды в мягкий вокал русской исполнительницы. При этом в музыке практически ничего не меняется и кажется, что это одна песня.

Ролик появился на канале Fokus Live видеохостинга YouTube, где ранее была опубликована похожая компиляция песен «Позови меня с собой» Аллы Пугачевой и «P.I.M.P» рэпера 50 Cent. Там же любители подобных миксов могут найти «коктейль» из групп Arabesque, Nirvana и Blur. Последняя так и подначивает начать танцевать.

А вам нравятся подобные компиляции?