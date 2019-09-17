Автор песен группы «Мираж»: «Наталию Гулькину ждёт штраф в 5 млн рублей»

Страсти и споры вокруг песен группы «Мираж» не умолкают до сих пор. На этот раз в центре событий оказалась бывшая солистка Наталия Гулькина.

В своих интервью в последние годы певица жестко и бескомпромиссно заявляла, что ничего общего с «Миражом» иметь не хочет, в исполнении хитов группы на своих концертах не нуждается и петь их никогда не будет. Однако попавшие в Сеть видео с недавнего концерта Гулькиной в городе Салавате красноречиво перечеркивают громкие заявления. На видео певица спокойно исполняет знаменитые песни «Миража». Увиденное и услышанное на записи с концерта в Салавате комментирует со-основатель группы, автор слов главных хитов «Миража» Валерий Соколов.

«Не могу сказать, что был очень удивлен этому видео. Подозрения о том, что Гулькина на своих концертах «из-под полы» поет песни «Миража», были. Несмотря на все ее постоянные громкие заверения, что хиты группы ей не нужны. На собственном материале она не выезжает и теперь попалась «с поличным», — рассказал Валерий.

Он отметил, что такими действиями Наталия «подставляет» организаторов концертов и площадки, на которых выступает.

«Согласно ст. 1301 ГКРФ именно они несут ответственность за соблюдение авторских прав во время мероприятия. И именно им грозит штраф в размере до 5 млн рублей за каждое незаконно исполненное Гулькиной произведение «Миража». Я пытался связаться с Наташей, чтобы прояснить ситуацию, она долго от меня скрывалась, потом, наконец, сказала про то, что это вовсе не она пела, а зрители – с ними и разбирайтесь. И бросила трубку», — подчеркнул Соколов.

По его словам, исполнение песен «Миража» на видео не может быть просто совпадением.

«На видео мы видим, что именно сама Гулькина без разрешения поет и «Музыка нас связала», и другие песни моего авторства. Более того, под эти хиты поставлены танцевальные номера и создан видеоряд. Поэтому о случайном совпадении речи явно не идет. В свое время и с моей стороны, и со стороны Андрея Литягина Наталье поступали предложения купить лицензию на песни «Миража», которые она в категорической и довольно грубой форме отвергала. На сегодняшний день исполнять главные хиты «Миража» моего авторства имеет право только Маргарита Суханкина. Именно ей я дал на это свое разрешение. Часть прав на песни со стороны композитора Литягина была приобретена у компании-правообладателя, куда он их собственноручно в свое время передал».

Со-основатель группы добавил, что в ближайшее время будет подан иск организаторам выступления Гулькиной в Салавате.