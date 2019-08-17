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Ветлицкая перебралась в Испанию, где активно торгует домами

Звезде девяностых годов исполнилось 55 лет.

Ветлицкая перебралась в Испанию, где активно торгует домами
Ветлицкая находится в прекрасной форме/https://www.instagram.com/explore/tags/

Певица Наталья Ветлицкая, которая чуть больше десяти лет назад перебралась на постоянное место жительство в Испанию, сейчас занимается тем, что торгует домами. Один из знакомых яркой исполнительницы, которой 17 августа исполнилось 55 лет, рассказал, что сначала в Европе она купила один дом. Затем продала свою шикарную московскую квартиру и купила роскошную виллу на побережье.

В Испании Наталья Ветлицкая занялась риэлтерской деятельностью. Кроме того, открыла в себе талант дизайнера и реставратора. Она организует ремонт домов, которые потом продает по более высокой цене. С деньгами у женщины полный порядок. Ее в начале года многие телеканалы, зная, что приближается круглая дата, хотели записать с ней интервью, но она всем отказала. Певица, которая покорила всех тридцать лет назад, не готова распространяться о своей личной жизни.

Между тем дочери исполнительницы уже сейчас 15 лет. Ульяна увлекается рок-музыкой. В Испании она учится в школе вместе с соотечественниками. Кстати, в прошлом году певица жаловалась, что подростки травят ее дочь в связи с ее известной фамилией. Матери удалось решить проблему. Даже школу не пришлось менять.

В Москве Ветлицкая бывает раз в два-три года. Как отмечают ее друзья, она находится в прекрасной форме. Выглядит намного моложе своих лет. Волосы, как и много лет назад, красит в блонд. При этом Наталья Ветлицкая придерживается правильного питания. Она – вегетарианка, сообщает «Комсомольская правда».

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Ветлицкая перебралась в Испанию, где активно торгует домами
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