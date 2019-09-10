Разин рассказал, как Белоусов застал Ветлицкую в постели с другим

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал, что известный исполнитель Женя Белоусов, который ушел из жизни в 1997 году, без ума любил певицу Наталью Ветлицкую. В итоге дело завершилось свадьбой 31 декабря 1988 года. Правда, уже через десять ней молодые люди подали заявление о разводе.

Как заметил Разин, Ветлицкая никогда не рассказывала о той десятидневной супружеской жизни с Белоусовым. Только однажды она разоткровенничалась, заявив, что их союз со звездой был фиктивным.

Правда, сам Разин уверен, что Ветлицкая лукавит. По его словам, сразу после Нового года Женя Белоусов оставил молодую супругу дома и поехал на гастроли. Однако рейс в аэропорту задержали. Музыкант решил вернуться домой, где его ждала классическая картина. Ветлицкая лежала в постели с другим мужчиной.

Интересно, что Андрей Разин прекрасно знает, с кем Ветлицкая изменяла Белоусову, но назвать имя мужчины он не решается. Дело в том, что это известный ныне рок-музыкант. Много лет назад Разин обещал мужчине, что не обмолвится в прессе о его имени. Кстати, с Ветлицкой у того рок-музыканта больше ничего не было, сообщает «Комсомольская правда».