Анастасия Волочкова: «Ксения Собчак обливала меня вином и сталкивала с лестницы»

Балерина Анастасия Волочкова ведет авторскую колонку на портале Teleprogramma.pro.

Здравствуйте, мои хорошие читатели Teleprogramma.pro. На днях в Москве отгремела свадьба Ксении Собчак, на которую я не пошла, но приняла участие в программе Андрея Малахова, посвященной этому событию.

У нас с Ксенией не было никогда ни дружбы, ни ссор. Просто мы в одно время — в 1998 году — приехали в Москву. Только меня пригласил Владимир Васильев в Большой театр, а она приехала как тусовщица.

Сначала я познакомилась с мамой Ксении — Людмилой Борисовной Нарусовой. Она просила меня передавать Ксении приглашения на мероприятия, чтобы та могла познакомиться с гламурной Москвой и москвичами. Мне в тот момент было не до тусовок, потому что была новая работа, новые роли. При этом Ксения, появляясь на мероприятиях, всегда считала нужным устраивать скандалы в отношении меня. Она обливала меня вином, сталкивала с лестницы. Причем это случилось на показе западного дизайнера.

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Я могу это объяснить тем, что Ксении нужно было создавать себе имя, но могла это сделать только за счет скандалов с известными людьми. Ее нелюбовь ко мне очевидна. Хотела стать балериной — не стала. Об этом говорят все ее шпагаты, лебеди, пачки. Выходки Ксении Собчак не могут оставить людей равнодушными — настолько они всегда нелепы.

Если кто-то думает, что причина нашего конфликта — бывший возлюбленный Ксении Вячеслав Лейбман, то это не так. Он ни с кем ей не изменял. Это она ему изменила. Причем не просто изменила, а стала жить с другим человеком, который потом подсадил ее на вредные привычки. Просто Ксении было выгодно сказать, что, типа, Волочкова увела у нее любимого человека.

Ксения продолжала инсинуации в отношении меня долгие годы, как вдруг позвонила и предложила принять участие в программе «Осторожно, Собчак!». Она сказала: «Настя, давай сделаем что-то хорошее, я приеду к тебе домой с миром, дружбой». Я — человек миролюбивый, вот и согласилась на эту историю, потому что готова протянуть руку любому, даже врагу. Думала, может, она одумалась и захотела сделать действительно что-то позитивное.

Ну, а чем это закончилось, вы все знаете. Ксения пыталась спрятать в бане, где проходила съемка, скрытую камеру. А пока меня гримировали, без спроса пошла в мою спальню, хотя я устроила экскурсию по своему дому и все показала.

Что касается свадьбы, то меня пригласила сама Ксения. Она попросила станцевать умирающего лебедя во время их первого поцелуя. Константин позже уточнил, что из этого лебедя нужно сделать какой-то стеб.

Сначала я согласилась, но потом поняла, что это будет очередная подстава. А первой мне дочь сказала: «Мама, может, ты не пойдешь на свадьбу к человеку, который тебя предавал на протяжении всех этих лет и обливал грязью?». В ночь перед мероприятием позвонили Костя с Ксенией, уговаривали прийти — им нужен был какой-то скандал, чтобы у события был резонанс. Решила не участвовать в этом. Посмотрите: сначала катафалк, потом загс, затем венчание, после чего торжество с накрытыми столами в траурном стиле и в финале танцы Ксении в полуголом виде. А еще она отрывала голову лебедю с торта со словами: «Это я откручиваю голову Волочковой». Как сказала сама Людмила Нарусова, она была счастлива, что этот день закончился.

Но, все же, свадьба есть свадьба, и Ксению я поздравила. Передала через маму букет в ее любимом траурном стиле. В букете был перец, потому что у нее очень острый язык и пусть эта перчинка лучше будет в отношениях с Костей. Но в подарок привнесла кое-что и от себя — три белых розочки и белые перья. А больше не хочу иметь с Ксенией Собчак ничего общего.