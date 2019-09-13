Волочкова отказалась изображать на свадьбе Собчак умирающего лебедя

Балерина объяснила, почему не пришла на звездное бракосочетание.

Много лет назад Анастасия Волочкова и Ксения Собчак были лучшими подругами. Сейчас звезды почти не общаются. Исключением стало лишь недавнее интервью Ксении с балериной, а накануне Анастасия призналась, что ее приглашали на свадьбу телеведущей.

По словам Волочковой, Собчак с Константином Богомоловым лично позвали ее на вечеринку по случаю бракосочетания, и поначалу она готова была согласиться.

Будущие супруги предложили балерине станцевать на свадьбе. По их задумке, артистка должна была появиться на оборудованной по этому случаю сцене после поцелуя пары.

«Настя, не могла бы ты открыть нашу свадьбу танцем умирающего лебедя. У нас будет живой оркестр, это будет фееричное выступление!» — пересказала Волочкова слова Собчак.

Но когда избранник Ксении заявил, что выход балерины будет выглядеть смешно, она догадалась, что ее зовут на торжество лишь ради «скандала и пиара». Да и дочка Анастасии Ариадна высказалась категорически против ее участия в этом представлении.

«Просто я не хочу, чтобы моим именем вновь воспользовалась ради выгоды финансовой та, кто постоянно устраивает скандалы, ведет себя дико и бесстыже», – цитирует Волочкову «Комсомольская правда».

Напомним, Ксения и Константин устроили действительно необычное бракосочетание. Молодые разъезжали на взятом в аренду катафалке, а банкетный зал, где присутствовали триста приглашенных на свадьбу гостей, был оформлен в готическом стиле – черном и красном цветах.