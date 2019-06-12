Волочкова о взаимоотношениях с Собчак: «Всегда пыталась меня унизить»

Вспоминая скандальный выпуск YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!», балерина отметила, что впустила Ксению в свой дом только потому, что телеведущая сама попросила ее об этом.

В недавнем интервью Teleprogramma.pro Анастасия Волочкова затронула тему взаимоотношений с Ксенией Собчак. По словам балерины, они с экс-супругой Максима Виторгана никогда не были ни друзьями, ни врагами. Также знаменитость подчеркнула, что Ксюша всегда хотела пиарить себя за счет известных людей. Однако, когда Собчак предложила Анастасии дать ей интервью артистка пошла ей на встречу и впустила в свой дом.

«Ксения всегда пыталась меня унизить… А все подколы Ксении в мой адрес, как мне кажется, ее саму и унижают. То, что Собчак называет меня человеком, который «находится на дне», показатель того, что как раз она сама там и находится», — добавила балерина.

Вспоминая о съемках выпуска YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!», Анастасия подметила, что провела для телеведущей экскурсию по дому и даже показала ей свою русскую баню. Там же, по словам Волочковой, она обнаружила одну из скрытых камер с микрофоном.