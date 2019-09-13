Свадьба или шабаш? Фотожабы и мемы про бракосочетание Собчак и Богомолова

Молодожены не поскупились и сделали все, чтобы было над чем пошутить в день их свадьбы.

В пятницу, 13 сентября, телеведущая Ксения Собчак в Грибоедовском ЗАГСе сказала «Да!» режиссеру Константину Богомолову. Эта свадьба проходит на радость молодоженам и на потеху публике.

Катафалк, гавайская рубашка и сервировка столов на банкете в готическом стиле. «Фишки», которыми Собчак и Богомолов хотели эпатировать поклонников, вылились в творчество. Портал Teleprogramma.pro нарисовал смешные мемы и фотожабы!

P.S. Только чур не обижаться! Это просто шутки.

Фотожабы про невесту и жениха

Только ленивый не посмеялся над платьем Ксении. Нет, дело не в фасоне. Очень даже красивый наряд. Но не сочетается это девственно-белоснежное платье с длинной фатой и возрастом невесты. В таком платье девушка должна идти под венец совсем юной и впервые, а не вступать во второй брак в 37 лет. Хотя, может, это просто стереотип? В любом случае, наряд стал причиной для потешных комментариев.

Как думаете, Собчак так же дожидалась Богомолова в главный день своей жизни? Кстати, сама Ксения именно так назвала день своей свадьбы.

Мемчик для любителей фильмов ужасов. У Богомолова еще все впереди… В свое оправданием можем сказать, что Ксения немного перестаралась с романтикой в стиле хоррор — катафалк, готика и пугающие пророчества про любовь до гроба.

Поздно, Константин! За все уплОчено.

Такого фото наверняка не будет в коллекции свадебных снимков Собчак и Богомолова. Это свадебный подарок от портала Teleprogramma.pro. У половины России такие фотографии красуются в рамочках, пусть и у вас будет.

Мемы про свадьбу

Почти все любят считать чужие деньги. И мы — не исключение. Тем более, когда есть, что посчитать. Ксения и Константин выложили за свадьбу не менее 16 миллионов рублей. Вы в шоке? И Его Воробейшество тоже.

А браслеты, которые символизируют нерушимую любовь телеведущей и режиссера, обошлись более чем в 300 тысяч рублей. Представляете, как пришлось бы не сладко Ксении, если бы она оказалась на месте Серсеи Ланнистер.

Про катафалк, на котором Собчак и Богомолов уехали из ЗАГСа, в пятницу 13-го не пошутил только ленивый. Мы пошли дальше…

Мем про Виторгана

Обойти стороной бывшего супруга Собчак, актера Максима Виторгана, мы не могли. Может быть два варианта развития событий. Первый — пока Ксюша празднует, где-то в мире грустит один Виторган (ну не будет же он Богомолову морду бить в такой день? — Прим. Ред.). Второй — равнение на фото:

Если вам было весело, то делитесь ссылкой в социальных сетях и пишите комментарии!

Фотожабы и мемы подготовлены с помощью сайтов risovach.ru и demotivators.