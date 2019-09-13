Свадьба или шабаш? Фотожабы и мемы про бракосочетание Собчак и Богомолова

В пятницу, 13 сентября, телеведущая Ксения Собчак в Грибоедовском ЗАГСе сказала «Да!» режиссеру Константину Богомолову. Эта свадьба проходит на радость молодоженам и на потеху публике.
Катафалк, гавайская рубашка и сервировка столов на банкете в готическом стиле. «Фишки», которыми Собчак и Богомолов хотели эпатировать поклонников, вылились в творчество. Портал Teleprogramma.pro нарисовал смешные мемы и фотожабы!
P.S. Только чур не обижаться! Это просто шутки.
Фотожабы про невесту и жениха
Только ленивый не посмеялся над платьем Ксении. Нет, дело не в фасоне. Очень даже красивый наряд. Но не сочетается это девственно-белоснежное платье с длинной фатой и возрастом невесты. В таком платье девушка должна идти под венец совсем юной и впервые, а не вступать во второй брак в 37 лет. Хотя, может, это просто стереотип? В любом случае, наряд стал причиной для потешных комментариев.
Как думаете, Собчак так же дожидалась Богомолова в главный день своей жизни? Кстати, сама Ксения именно так назвала день своей свадьбы.
Мемчик для любителей фильмов ужасов. У Богомолова еще все впереди… В свое оправданием можем сказать, что Ксения немного перестаралась с романтикой в стиле хоррор — катафалк, готика и пугающие пророчества про любовь до гроба.
Поздно, Константин! За все уплОчено.
Такого фото наверняка не будет в коллекции свадебных снимков Собчак и Богомолова. Это свадебный подарок от портала Teleprogramma.pro. У половины России такие фотографии красуются в рамочках, пусть и у вас будет.
Мемы про свадьбу
Почти все любят считать чужие деньги. И мы — не исключение. Тем более, когда есть, что посчитать. Ксения и Константин выложили за свадьбу не менее 16 миллионов рублей. Вы в шоке? И Его Воробейшество тоже.
А браслеты, которые символизируют нерушимую любовь телеведущей и режиссера, обошлись более чем в 300 тысяч рублей. Представляете, как пришлось бы не сладко Ксении, если бы она оказалась на месте Серсеи Ланнистер.
Про катафалк, на котором Собчак и Богомолов уехали из ЗАГСа, в пятницу 13-го не пошутил только ленивый. Мы пошли дальше…
Мем про Виторгана
Обойти стороной бывшего супруга Собчак, актера Максима Виторгана, мы не могли. Может быть два варианта развития событий. Первый — пока Ксюша празднует, где-то в мире грустит один Виторган (ну не будет же он Богомолову морду бить в такой день? — Прим. Ред.). Второй — равнение на фото:
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Фотожабы и мемы подготовлены с помощью сайтов risovach.ru и demotivators.