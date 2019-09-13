Катафалк, пятница 13-е: Собчак и Богомолов выбрали странную тематику для свадьбы

Кажется, что во время подготовки к торжеству у телеведущей была цель максимально шокировать зрителей.

В пятницу, 13 сентября, телеведущая Ксения Собчак стала женой театрального режиссера Константина Богомолова. Знаменитости зарегистрировали брак в Грибоедовском ЗАГСе Москвы, после чего, если верить СМИ, чего отправились на церемонию венчания. Какое платье выбрала 37-летняя Собчак и какая «карета» забрала молодоженов из ЗАГСа? Читайте обо всем на портале Teleprogramma.pro.

Свадьба в пятницу 13-го на катафалке

Кажется, что когда Ксения Анатольевна планировала торжество, то хотела сделать все «не как у людей». Даже дату невеста выбрала такую, от которой суеверные барышни шарахаются! Пятница 13-е. В сети даже шутят, что Собчак в один день празднует и шабаш ведьм, и свадьбу. Ну, мы же не суеверные, поэтому идем дальше.

А дальше становится страшно даже не слабонервным. Невесте была подана не карета, не лимузин (наверное, телеведущая решила, что это старомодно), не навороченный спорткар, а…. Нет, не забегайте вперед, это даже не танк. Это катафалк.

Не подумайте, что мы сгущаем краски, мол машина настолько страшная, что как «гроб на колесиках» из детских страшилок. Никаких литературных преувеличений. Самый настоящий катафалк для транспортировки усопших к местам захоронения в пятницу 13-го возит по улицам Москвы жениха и невесту. Капот украшает россыпь красных цветов, а на левой стороне красуется надпись, которую можно принять и за пророчество «Пока смерть не разлучит нас».

Два платья Собчак — подвенечное и банкетное

Известно, что сегодня Ксения покажется гостям в двух образах. Первое платье из салона свадебной моды Bosco Ceremony, в котором собраны изысканные наряды от дизайнеров с мировым именем, Собчак уже продемонстрировала. Это белоснежное одеяние из тончайшего кружева «А»силуэта со шлейфом и длиной фатой.

Второе платье Ксения Анатольевна примерит после венчания, на банкете. По сообщениям СМИ, для основной части праздника телеведущая приобрела наряд у израильского дома моды Galia Lahav.

Кстати, с макияжем и прической Собчак не стала мудрить. Она выбрала нюдовый свадебный макияж и лаконичные локоны.

Жених в гавайской рубашке

Константин Богомолов реально удивил! Если вы привыкли видеть его в рубашках и пиджаках офисного стиля, то знайте, на своей свадьбе режиссер оторвался. Черный костюм, конечно, он не отменил, но из-под классического пиджака выглядывает широкая рубашка с гавайским принтом. Странно, ведь никто не заявлял свадьбу в гавайском стиле!

Ну и еще минутка юмора. От бутоньерки — классического элемента образа жениха — Богомолов отказался. Вместо небольшой цветочной композиции в он засунул в карман жакета огромный красный цветок. Вот такая любовь…

Кстати, любовь Ксении и Константина теперь приобрела материальное воплощение. В честь свадьбы они сделали браслеты с гравировкой «К+К=любовь». Их стоимость превысила 300 тысяч рублей. Молодожены пригласили отпраздновать с ними торжество около 300 гостей. Сначала речь шла о том, что банкет пройдет в ресторане торгового центра «Петровский пассаж». Чуть позже информация изменилась — якобы банкет перенесли в Музей Москвы.

Как вам свадьба Собчак и Богомолова? Как думаете, молодожены выбирали все атрибуты, как им хотелось или они планировали, как это сейчас можно, хайпануть?