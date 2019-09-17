«Друг семьи» Заворотнюк предложил привести актрису на ток-шоу за 200 млн рублей

Пользуясь популярностью актрисы и сострадательностью нашего народа, в соцсетях появились мошенники, извлекающие из человеческой трагедии выгоду. Просим МВД обратить внимание на нашу публикацию.

На страничке, якобы принадлежащей Анастасии Заворотнюк, появился комментарий (мы скрыли только номера телефонов, в остальном тексте изменений нет):

Alexeystepanovpro: «АНАСТАСИЯ ЗАВОРОТНЮК ЗДОРОВА, НИ КАКОГО РАКА НЕТ!!!

По данным СМИ Анастасия Заворотнюк находится в европейском центре в Москве 8-499-*** эта клиника опровергает информацию о нахождении Насти в их центре. Валентина Борисовна, мама Анастасии так же опровергает информацию о болезни дочери в целом. Она дала разрешение дать ее номер 8-*** все заинтересованные СМИ могут позвонить ей и поговорить, в не рамок интервью, а просто поговорить».

Корреспондент портала Teleprogramma.pro Екатерина Нестеренко связалась с якобы другом семьи Заворотнюк. Мы спросили, чем мы можем помочь семье в это сложное время.

Голос с характерным акцентом представился Алексеем Степановым, близким другом семьи, ответственным за связь общественности с мамой Анастасии Заворотнюк. Когда у него спросили, почему друг семьи Алексей Степанов написал в соцсетях, что он дает номер телефона мамы Насти, а на самом деле дал свой, «друг семьи» ответил, что мы «неправильно прочитали и читайте внимательнее». Якобы Алексей дал номер телефона с тем, чтобы потом обеспечить связь интересующихся с мамой Насти и самой Настей.

На вопрос, готова ли семья Заворотнюк давать интервью или участвовать в телепрограммах, Алексей ответил:

«Мама не готова ни с кем общаться. И Анастасия не готова ни с кем общаться. Когда они будут готовы общаться – они выйдут к средствам массовой информации, но, как вы понимаете, это будет стоить очень больших денег. Я понимаю, что ваша организация такие деньги не потянет. Это стоит 200 миллионов рублей».

За эту цифру якобы готова выступить Настя или ее мама, они озвучат то, что волнует неравнодушных поклонников все последнее время. А заявляет Алексей, что никакого рака у Насти нет, все это фейк, а за перечисленную сумму Настя сама подтвердит состояние своего здоровья.

Выждав некоторое время, мы позвонили мошеннику еще раз. За это время мы выяснили, что номер телефона действительно принадлежит человеку по имени Алексей Степанов. Но проживает он в Ханты-Мансийском округе и уже привлекался по статье за мошенничество. В прошлый раз дело касалось помощи детям, теперь Алексей переквалифицировался в «друзья» семьи Заворотнюк.

«Алексей, вот мы сейчас как раз согласовываем по поводу суммы насчет эксклюзива. Но мы пробили ваш телефон, вы находитесь в Ханты-Мансийском округе?».

После двухсекундного замешательства мужчина ответил:

«Я нахожусь на гастролях в Ханты-Мансийском автономном округе».

Мы поинтересовались, кто же все-таки Алексей Степанов: певец, актер?

«Читайте это на моей странице. Всего доброго вам», — ответил «друг семьи» и положил трубку.

Следующий звонок был адресован адвокату Тимуру Аршани. Екатерина узнала у юриста, чем грозят подобным мерзостным личностям такие попытки нажиться на чужом горе.

«К сожалению, привлечь мошенника к ответственности можно будет только при передаче денег. Основанием к возбуждению уголовного дела может быть только завершенная преступная сделка. Ни публикация, ни запись телефонного разговора таким основанием не является», — сказал эксперт.

В связи с этим мы просим неравнодушных поклонников Анастасии не попадаться на удочку мошенников. А сотрудников МВД мы просим обратить внимание на этого человека.