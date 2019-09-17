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Онколог о возможном диагнозе Заворотнюк: «Опухоль мозга у беременных – редкость»

По словам врача, в России такими случаями занимаются только в одном институте.

Онколог о возможном диагнозе Заворотнюк: «Опухоль мозга у беременных – редкость»
Заворотнюк, по слухам, в очень тяжелом состоянии/globallookpress.com

Ведущий научный сотрудник ННПЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева Борис Холодов, комментируя предполагаемый диагноз актрисы Анастасии Заворотнюк, заявил, что во время беременности иммунитет женщин не то чтобы падает, но точно меняется. Напомним, что некоторые СМИ утверждают, что именно после родов Заворотнюк узнала о страшном диагнозе – раке мозга. В конце прошлого года она в третий раз стала мамой, родив дочь Милу.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Заворотнюк, по слухам,в очень тяжелом состоянии/globallookpress.com

Как утверждает Холодов, беременность — благоприятный фон для развития некоторых болезней. При этом прямой связи, по словам специалиста, не существует. У некоторых женщин после беременности не то что опухоли, а даже простуды не бывает.

«Опухоль мозга у беременных – редкость», — заверил специалист и добавил, что все–таки такие случаи на практике встречаются. Их проблематикой занимаются всего в одном российском учреждении — Онкологическом институте имени Герцена.

Именно там изучают женщин, которые столкнулись с таким диагнозом во время беременности. В то же время специалист отметил, что количество таких людей очень невелико, поэтому уловить какую-то взаимосвязь очень сложно, сообщает портал gazeta.ru.

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Онколог о возможном диагнозе Заворотнюк: «Опухоль мозга у беременных – редкость»
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