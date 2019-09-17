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Разин рассказал о своем разговоре с доктором Анастасии Заворотнюк

Продюсер заверил, что находится на связи с этим человеком.

Разин рассказал о своем разговоре с доктором Анастасии Заворотнюк
Разин обеспокоен состоянием Заворотнюк/globallookpress.com

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram снова вернулся к ситуации вокруг актрисы Анастасии Заворотнюк. По слухам, она сейчас в коме в очень тяжелом состоянии. Продюсер заметил, что он находится на связи с врачом, который сейчас лечит актрису. Именно доктор сказал Разину, что к таким печальным последствиям для своего здоровья привело возможное использование в свое время Заворотнюк процедур с использованием стволовых клеток.

Андрей Разин. Фото
Разин на связи с доктором Заворотнюк/globallookpress.com

Разин напомнил, что первой о стволовых клетках и «вечной молодости» заговорила другая актриса из сериала «Моя прекрасная няня» Любовь Полищук. Это было в 2006 году. Затем у него был разговор с Заворотнюк, которая произнесла: «Ты подумай об этих процедурах. Это вторая молодость». Как отметил Разин, вслед за ней на это «присели» многие артисты. Череда последующих смертей его очень насторожила.

Как сказал продюсер, показав справочник Российской Академии наук, он звонил многим известным докторам. Никто из них не изучал последствия приема стволовых клеток. Продюсер призвал трижды подумать перед тем, как пытаться «омолодить себя».

В то же время, как он считает, для людей, которые находятся в коме, стволовые клетки способны продлить жизнь. Именно благодаря этому, как он думает, немецкий гонщик Михаэль Шумахер выписан не так давно из больницы. Сейчас он хочет помочь солистке «Фристайла» Нине Кирсо, которая в коме. По его словам, ей также нужно вводить стволовые клетки, чтобы продлить жизнь.

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Анастасия ЗаворотнюкАнастасия Заворотнюк последние новостиАндрей РазинЛюбовь ПолищукНина Кирсо

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Разин рассказал о своем разговоре с доктором Анастасии Заворотнюк
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