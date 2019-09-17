Дмитрий Шепелев отказался комментировать позицию семьи Заворотнюк

Телеведущий в разговоре с журналистами заявил, что не вправе давать оценку ситуации вокруг актрисы.

Телеведущий Дмитрий Шепелев отказался давать оценку действиям семьи находящейся в коме Анастасии Заворотнюк. Как только общественности стало известно о болезни актрисы, ее близкие и официальные представители твердо заявили об отказе давать комментарии. Директор Анастасии Стас Христов и вовсе сначала отметил, что все данные о недуге – неправда – мол, сама актриса написала ему, что все – бред, но чуть позже и он акцентировал внимание, что ему запретили распространяться о происходящем.

С вопросом, правильно ли поступают близкие, портал Teleprogramma.pro обратился к пережившему смерть супруги Дмитрию Шепелеву. Тот комментировать поведение семьи Анастасии отказался.

«Я не вправе комментировать эту ситуацию. Не звоните мне, пожалуйста», — заметил он.

больше по теме Шепелев призвал семью Заворотнюк прокомментировать слухи о ее болезни Телеведущий уверен, что это поможет пресечь домыслы и только облегчит жизнь родственникам актрисы.

Ранее, в передаче «Пусть говорят» Дмитрий обратился к родственникам актрисы. Он призвал их рассказать о трагедии, чтобы пресечь множащиеся в информпространстве домыслы. Шепелев отметил, что в свое время также не хотел афишировать возникшие проблемы, сейчас же он понимает, что озвучить их все же стоило.