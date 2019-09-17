Николай Валуев вспомнил слезы Анастасии Заворотнюк

Как отметил боксер и депутат, с известной актрисой он пересекался несколько раз.

Боксер и депутат Николай Валуев на премии для бизнеса и бьюти-индустрии «Человек года» рассказал, что в 2008 году он видел слезы актрисы Анастасии Заворотнюк. Тогда она приезжала на предпремьерный показ картины с его участием «Каменная башка».

«Я видел, как она заплакала. Я очень поддержал ее в тот момент», – заявил актер.

Как он признался, Заворотнюк очень была расстроена сценой, где боксера по сюжету фильма, как он выразился, «уконтрапупили».

Картина с участием Валуева в 2008 году стала его дебютом в кинематографе. Позже фильм удостоился премии на фестивале «Окно в Европу». Он получил главный приз – «Золотую ладью», сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Анастасия Заворотнюк, по слухам, сейчас в крайне тяжелом состоянии в клинике. У звезды якобы неоперабельная опухоль головного мозга. При этом стоит отметить, что СМИ, возможно, чересчур приукрасили картину. Дело в том, что недавно писательница Лена Ленина в соцсетях заявила, что находится на связи с родными звезды сериала «Моя прекрасная няня». При этом чуть позже она отмечала, что СМИ печатают очень много непроверенной информации и если Заворотнюк захочет, то сможет отсудить огромные деньги. Судя по всему, она верит, что певица поправится.