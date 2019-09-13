«Вот это новость!»: Дибров шокирован слухами о раке мозга у Заворотнюк

Дмитрий Дибров пришел в легкий шок, когда узнал, что подруга его семьи Анастасия Заворотнюк находится в реанимации в тяжелом состоянии. Как отметил телеведущий, который дружит со звездой не один десяток лет, он ничего не слышал о тяжелом состоянии «моей прекрасной няни».

«Она действительно любимая подруга нашей семьи. И Петя, и Настя. Вот это новость!» — сказал несколько шокированный Дмитрий Дибров.

больше по теме Концертный директор Заворотнюк не смог дозвониться до актрисы Стас Христов пообещал поделиться всеми подробностями с журналистами позже.

Также телеведущий отметил, что он обязательно переговорит с женой по поводу здоровья Анастасии Заворотнюк. Возможно, ей известно чуть больше о ее состоянии, сообщает РИА «Новости».

Отметим, что сама Заворотнюк заявила, что информация о ее госпитализации не соответствует действительности. Сплетни о своем тяжелом состоянии она назвала бредом. Кроме того, известно, что 20 октября она должна выступить в Казахстане. Представитель актрисы в этой стране подтвердил, что она приедет в торговый центр Алма-Аты, где пройдет встреча с поклонниками. Ей должны выплатить гонорар за корпоратив в размере двадцати тысяч евро.