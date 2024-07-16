Дежурил у подъезда, наряжался в женщину и посылал письма с угрозами: как Пугачева пряталась от маньяка Нагиева

Алла Пугачева снова попала в объективы внимания СМИ. Так, в прессе огласили список недвижимости, принадлежащей Примадонне и ее семье. Кстати, в начале 80-х годов в подъезд одного из этих домов наведывался маньяк Анатолий Нагиев, преследовавший Пугачеву.
На его счету было 30 изнасилований и несколько убийств. К счастью, бог миловал Примадонну. Рассказываем, как это было.
Преступления Анатолия Нагиева
В юношестве уроженец Ангарска Анатолий Нагиев, мягко говоря, не пользовался успехом у женщин. И этот факт приводил его в бешенство. Поэтому Нагиев решил добиваться расположения девушек с помощью силы.
Впервые он совершил насилие в 17 лет — надругался над лаборанткой ПТУ, где учился. Но из-за боязни огласки она не стала говорить о случившемся. Не заявила в милицию и вторая жертва упыря. А вот одноклассница Нагиева все-таки написала на него заявление в соответствующие органы, после чего ему дали шесть лет в колонии Коми.
Там ему попробовали устроить хорошую взбучку заключенные, но не тут-то было. Нагиев так ответил сокамерникам, что они наградили его прозвищем Бешеный.
В 1979 году за примерное поведение Нагиев получил условно-досрочное освобождение — за него поручилось руководство колхоза. После освобождения Анатолия устроили на работу в деревне Чикшино, надеясь перевоспитать оступившегося, однако эти попытки не увенчались успехом. Бешеный продолжал вершить свои грязные дела и однажды захотел дотянуться до звезды...
Анатолий Нагиев. Фото: из открытых источников
В 1978 году на экранах СССР вышел фильм «Женщина, которая поет» с Аллой Пугачевой в главной роли. После просмотра этой картины Нагиев потерял покой и сон и с того момента поставил перед собой цель — во что бы то ни стало добиться любви артистки. «Ее голос все время звучал у меня в голове», — впоследствии признавался он следователям.
К сожалению, жертвами маньяка в разное время стали две девушки, которые, как он считал, внешне напоминали ему певицу. Он нанес обеим ножевые удары, а когда девушки затихли, надругался над их телами.
После этих убийств Нагиев уехал в Курск, работал там киномехаником и гастролировал по ближайшим деревням. Тогда в прессе писали, что за год Нагиев совершил 30 изнасилований.
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Как Нагиев преследовал Аллу Пугачеву
Чтобы выслеживать Примадонну, он ездил и в Москву: знал расписание выступлений артистки, где певица живет и дежурил у ее подъезда.
По одной из версий, однажды Нагиеву даже удалось проникнуть в гримерку Аллы Борисовны. И ему не отказали в автографе.
Также рассказывали, что маньяк выследил артистку в подъезде и сумел проникнуть на лестничную клетку. Однако его заметила консьержка и засыпала вопросами: «Кто вы? зачем пришли?»
Под напором бдительной консьержки Анатолий Нагиев спешно ретировался. Но потом слежка за певицей продолжилась. Нагиев посылал ей письма с угрозами, правда, не подписывал их.
Алла Пугачева в молодости. Фото: из открытых источников
К счастью, звезде эстрады удалось не стать жертвой сумасшедшего маньяка. 4 июля 1980 года он «зайцем» ехал в поезде Москва — Харьков, дал взятку проводнице. А по пути зарезал четырех женщин — двух попутчиц и двух проводниц, после чего изнасиловал и обокрал своих жертв. Но не стал трогать пожилого электрика, видимо, надеясь, что подозрение в этих зверских убийствах падет на него. Но не тут-то было!
Напасть на след Нагиева удалось практически сразу. Так, среди вещей, снятых с убитых женщин, было найдено приметное кольцо с необычным узором, которое Нагиев ранее подарил своему сокамернику. Этот сокамерник-то и выдал своего приятеля.
В родительском доме в Ивнице стражи порядка обнаружили записную книжку Нагиева, в которой значилось больше 300 адресов разных женщин. В этом списке оказался и адрес Аллы Пугачевой. 12 сентября 1980 года маньяка задержали. А 2 июля 1981 года приговорили к расстрелу Курским судом.
Как Анатолий Нагиев стремился уйти от казни
Однако Нагиев не собирался сдаваться на милость судьбы просто так, а предпринял целых три попытки побега. В первый раз разорвал наручники и выпрыгнул в окно Орловского изолятора, но угодил на столик, где охранники играли в домино.
Затем в курском СИЗО сломал кружку и вспорол себе живот, полагая, что его оставят в больнице, а оттуда легче сбежать. Однако после операции Анатолия Нагиева вновь доставили обратно.
А когда в Новочеркасске Нагиева конвоировали на казнь, он во время выгрузки из вагонзака прыгнул под поезд, находившийся на соседних путях, и пустился наутек. Маньяк пробыл на свободе целых сорок дней.
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press
Стражи порядка полагали, что загнанный в ловушку преступник отправится прямиком к Алле Пугачевой, и, конечно, предупредили артистку о грозящей опасности. Певица боялась подходить к окнам и задергивала шторы. При ней постоянно находились муж Евгений Болдин, друг — поэт Илья Резник, а также домработница Людмила. А потом от греха подальше Пугачеву отправили на гастроли в Болгарию.
По какой-то насмешке судьбы Анатолия Нагиева задержали в женском платье, когда он попытался слиться с толпой гостей на местной свадьбе в хуторе Яново Ростовской области. Но кто-то из гуляющих на торжестве заметил его волосатые ноги и привлек внимание милиции, как раз осматривающей деревню. При задержке Нагиев пробовал оказать сопротивление, но его скрутили четыре человека.
5 апреля 1982 года Анатолия Нагиева казнили. Он попытался оттянуть момент смерти, откусив часовому палец. О казни Нагиева Пугачевой сообщили так: «Не беспокойтесь. Он вас больше не потревожит».
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