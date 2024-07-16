Дежурил у подъезда, наряжался в женщину и посылал письма с угрозами: как Пугачева пряталась от маньяка Нагиева

Алла Пугачева снова попала в объективы внимания СМИ. Так, в прессе огласили список недвижимости, принадлежащей Примадонне и ее семье. Кстати, в начале 80-х годов в подъезд одного из этих домов наведывался маньяк Анатолий Нагиев, преследовавший Пугачеву.

На его счету было 30 изнасилований и несколько убийств. К счастью, бог миловал Примадонну. Рассказываем, как это было.

Преступления Анатолия Нагиева

В юношестве уроженец Ангарска Анатолий Нагиев, мягко говоря, не пользовался успехом у женщин. И этот факт приводил его в бешенство. Поэтому Нагиев решил добиваться расположения девушек с помощью силы.

Впервые он совершил насилие в 17 лет — надругался над лаборанткой ПТУ, где учился. Но из-за боязни огласки она не стала говорить о случившемся. Не заявила в милицию и вторая жертва упыря. А вот одноклассница Нагиева все-таки написала на него заявление в соответствующие органы, после чего ему дали шесть лет в колонии Коми.

Там ему попробовали устроить хорошую взбучку заключенные, но не тут-то было. Нагиев так ответил сокамерникам, что они наградили его прозвищем Бешеный.

В 1979 году за примерное поведение Нагиев получил условно-досрочное освобождение — за него поручилось руководство колхоза. После освобождения Анатолия устроили на работу в деревне Чикшино, надеясь перевоспитать оступившегося, однако эти попытки не увенчались успехом. Бешеный продолжал вершить свои грязные дела и однажды захотел дотянуться до звезды...