Кирилл Жандаров о новом сезоне «Загляни ему в голову», сыне и Романе Виктюке: «У нас была зарплата в долларах. Мы объездили всю Европу»

В Москве проходят съемки второго сезона сериала «Загляни ему в голову», на которых побывала корреспондент Teleprogramma.pro. Проект создается для телеканала «Россия». А первый сезон можно увидеть на видеоплатформе Smotrim.

Картина рассказывает о клиническом психиатре и психологе-криминалисте Валерие Лунине (Кирилл Жандаров), который страдает диссоциативным расстройством и благодаря этой особенности может «проникать в головы» преступников.

То есть он не просто понимает мотивы криминальных авторитетов, но и может чувствовать то же самое, что и они. Эти навыки пригождаются Лунину в работе психолога-криминалиста в следственной группе по особо тяжким преступлениям. Правда, по понятным причинам Валерий Лунин старается тщательно скрыть свои способности от общественности.

В новом сезоне главному герою предстоит работать на ФСБ в тандеме с новым напарником Полукаровым (Илья Любимов). Кроме того, у Валерия возникает еще одна большая проблема – его диссоциативное расстройство передается и его дочери Анне. И теперь он должен научить ребенка жить в новых обстоятельствах…

Подробнее об отношении к своему персонажу, увлечениях сына и периоде работы с Романом Виктюком Кирилл Жандаров рассказал в интервью Teleprogramma.pro.

«Лунину жалко всех людей»

- Кирилл, как вы относитесь к Лунину и его особенностям?

- Я ему сочувствую, потому что он действительно страдает. Мне кажется, что когда у тебя есть расщепление личности, это не прикольно.

- Ваш герой справляется с этой проблемой?

- С таблетками – да, но не всегда. В этом сезоне он не справится. Хорошо ли это или плохо – не знаю.

- В первом сезоне зрители наблюдали за поведением журналистки Дарьи Драповой. Как будут складываться их взаимоотношения с Луниным теперь?

- Дарья станет пациентом доктора Лунина. Он будет над ней долго работать. И посмотрим, к какому результату это приведет.

- Но их отношения в итоге изменятся?

- У доктора Лунина есть интересная теория, что все люди – личности и хорошие личности. Просто общество делает из них других людей, нежели при рождении. И поэтому Лунину всех жалко. Но при этом к каждому из персонажей он относится по-разному.

Кого-то он готов сразу убить и посадить, а кого-то – и простить, потому что доктор Лунин смотрит на ситуацию гораздо глубже, чем любой другой доктор и следователь.