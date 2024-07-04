Кирилл Жандаров о новом сезоне «Загляни ему в голову», сыне и Романе Виктюке: «У нас была зарплата в долларах. Мы объездили всю Европу»

В Москве проходят съемки второго сезона сериала «Загляни ему в голову», на которых побывала корреспондент Teleprogramma.pro. Проект создается для телеканала «Россия». А первый сезон можно увидеть на видеоплатформе Smotrim.
Картина рассказывает о клиническом психиатре и психологе-криминалисте Валерие Лунине (Кирилл Жандаров), который страдает диссоциативным расстройством и благодаря этой особенности может «проникать в головы» преступников.
То есть он не просто понимает мотивы криминальных авторитетов, но и может чувствовать то же самое, что и они. Эти навыки пригождаются Лунину в работе психолога-криминалиста в следственной группе по особо тяжким преступлениям. Правда, по понятным причинам Валерий Лунин старается тщательно скрыть свои способности от общественности.
В новом сезоне главному герою предстоит работать на ФСБ в тандеме с новым напарником Полукаровым (Илья Любимов). Кроме того, у Валерия возникает еще одна большая проблема – его диссоциативное расстройство передается и его дочери Анне. И теперь он должен научить ребенка жить в новых обстоятельствах…
Подробнее об отношении к своему персонажу, увлечениях сына и периоде работы с Романом Виктюком Кирилл Жандаров рассказал в интервью Teleprogramma.pro.
«Лунину жалко всех людей»
- Кирилл, как вы относитесь к Лунину и его особенностям?
- Я ему сочувствую, потому что он действительно страдает. Мне кажется, что когда у тебя есть расщепление личности, это не прикольно.
- Ваш герой справляется с этой проблемой?
- С таблетками – да, но не всегда. В этом сезоне он не справится. Хорошо ли это или плохо – не знаю.
- В первом сезоне зрители наблюдали за поведением журналистки Дарьи Драповой. Как будут складываться их взаимоотношения с Луниным теперь?
- Дарья станет пациентом доктора Лунина. Он будет над ней долго работать. И посмотрим, к какому результату это приведет.
- Но их отношения в итоге изменятся?
- У доктора Лунина есть интересная теория, что все люди – личности и хорошие личности. Просто общество делает из них других людей, нежели при рождении. И поэтому Лунину всех жалко. Но при этом к каждому из персонажей он относится по-разному.
Кого-то он готов сразу убить и посадить, а кого-то – и простить, потому что доктор Лунин смотрит на ситуацию гораздо глубже, чем любой другой доктор и следователь.
Кирилл Жандаров в сериале «Загляни ему в голову». Фото: видеоплатформа Smotrim
- Кажется, что вы с Ильей Любимовым много импровизируете...
- На самом деле это задумки прекрасного режиссера Валерии Ивановской и оператора Петра Иванцова, который все время что-то придумывает. И из каждой написанной сцены, кажущейся поверхностной, они делают настоящее искусство.
- Вы сами часто что-то придумываете на площадке?
- Постоянно. Каждый день.
«Валерий пока далек от актерства»
- В сериале много времени будет посвящено отношениям Лунина с дочерью. А кем хочет стать ваш сын Валерий? Уже задумывается о том, чтобы продолжить актерскую династию?
- Валерию больше интересен Интернет и какие-то другие истории, механика, он очень любит вентиляторы. Он пока далек от актерства.
Мы с женой не хотим вовлекать сына в эту историю, но если он захочет, то, пожалуйста. Очень важно желание самого ребенка пойти в эту профессию, потому что профессия дикая, сложная, сумасшедшая, очень ответственная. И мне кажется, просто так туда нельзя идти. Это дело надо любить. Нужно любить кинематограф как таковой. Надо болеть этим.
Поэтому все зависит от того, что Валерий выберет. Если захочет выбрать актерство, то пусть идет. Если нет, то пусть занимается чем-то своим. У каждого человека есть свой выбор. И он делает его сам.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Кирилл Жандаров в сериале «Загляни ему в голову». Фото: видеоплатформа Smotrim
«В театре Виктюка у меня были крылья»
- Одно время вы работали в театре Романа Виктюка. Чем запомнилось это время?
- Прекрасный период жизни. Я только приехал со своей подружкой из Санкт-Петербурга в Москву. И Роман Григорьевич брал нас обоих в театр. Мне казалось, что я счастливейший человек, поскольку зарплата была в долларах. Мы объездили всю Европу, Россию.
Было очень весело, красиво и здорово. Я всегда говорю, что моим педагогом являлся Сергей Иванович Паршин, который учил меня, а потом Виктюк, Лавров, Любимов, Чхеидзе. Это все мои учителя, которые в театре дали мне очень много – многому научили, показали, рассказали и пустили в театральный мир.
Потом на смену им пришли киношные учителя. И в итоге я понял, что история, связанная с кинематографом, мне очень близка, интересна и запоминающаяся.
- Сейчас пост театра Романа Виктюка занял Константин Богомолов. Как вы думаете, как это повлияет на эстетику коллектива?
- 20 лет прошло! Все, что я помню, - это то, что у меня были крылья в театре Виктюка. Я играл Иешуа в спектакле «Мастер и Маргарита» и было очень высоко.
Мне сказали, что таково видение режиссера. Чему меня научил Роман Григорьевич? Классной штуке! Он говорил, что всегда должно быть видение любой сцены своим глазом. И его надо использовать!
Читайте также: