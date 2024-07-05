Афиша Москвы: VK Fest и фестиваль «Стереолето»

Два дня в столице будет «петь и плясать» VK Fest. Три сцены - на каждой своя концертная программа. 13 июля среди поющих звезд - Дима Билан, SHAMAN (на фото), Баста, Мот, Валя Карнавал, группа «Три дня дождя». 14 июля - Мари Краймбрери, Нилетто, Ноггано, Инстасамка, Ева Польна, группа Dabro, Амирчик и другие артисты.
- «Лужники»
- м. «Спортивная», ул. Лужники, 24.
- 13 - 14 июля. 12.00.
- 1200.
Фестиваль 18+
В саду «Эрмитаж» на фестивале «Стереолето» будут две сцены, чтобы угодить публике с самыми разными музыкальными вкусами. Здесь можно и танцевать на свежем воздухе, и подпевать.
Споют: Лев Лещенко, Найк Борзов, Хаски и другие артисты.
- Сад «Эрмитаж»
- м. «Чеховская», ул. Каретный Ряд, 3, стр. 1.
- 6 июля. 14.00.
- 3500.
Выставка 0+
На городском фестивале «Ретрорейс» можно и посмотреть, и покататься. Для посетителей: рейсы на ретроавтобусах, кубок Москвы по историческому ралли, выставка транспорта (из музеев, частных коллекций, реставрационных мастерских). В этом году мероприятие посвящено эпохе 80-х и 90-х годов прошлого века. Необходима предварительная регистрация на сайте.
- Воробьевы горы
- м. «Воробьевы горы», ул. Косыгина, 28.
- 14 июля. 10.00 - 22.00.
- Бесплатно.