Афиша Москвы: VK Fest и фестиваль «Стереолето»

Два дня в столице будет «петь и плясать» VK Fest. Три сцены - на каждой своя концертная программа. 13 июля среди поющих звезд - Дима Билан, SHAMAN (на фото), Баста, Мот, Валя Карнавал, группа «Три дня дождя». 14 июля - Мари Краймбрери, Нилетто, Ноггано, Инстасамка, Ева Польна, группа Dabro, Амирчик и другие артисты.

« Лужники »

» м. «Спортивная», ул. Лужники, 24.

13 - 14 июля. 12.00.

1200.

Фестиваль 18+

В саду «Эрмитаж» на фестивале «Стереолето» будут две сцены, чтобы угодить публике с самыми разными музыкальными вкусами. Здесь можно и танцевать на свежем воздухе, и подпевать.

Споют: Лев Лещенко, Найк Борзов, Хаски и другие артисты.

Сад « Эрмитаж »

» м. «Чеховская», ул. Каретный Ряд, 3, стр. 1.

6 июля. 14.00.

3500.

Выставка 0+

На городском фестивале «Ретрорейс» можно и посмотреть, и покататься. Для посетителей: рейсы на ретроавтобусах, кубок Москвы по историческому ралли, выставка транспорта (из музеев, частных коллекций, реставрационных мастерских). В этом году мероприятие посвящено эпохе 80-х и 90-х годов прошлого века. Необходима предварительная регистрация на сайте.

Воробьевы горы

м. «Воробьевы горы», ул. Косыгина, 28.

14 июля. 10.00 - 22.00.

Бесплатно.

Велотур 18+