Кипелов о творчестве певца SHAMAN: «Когда я услышал его песню "Встанем" — у меня подступили слезы»

Рок-музыкант Валерий Кипелов рассказал, что каждый год к 9 мая записывает песни военных лет. Он считает, что патриотическая музыка очень важна. Артист напомнил, что певица Лидия Русланова в свое время исполнила «Валенки» на развалинах Рейхстага.

Он также выразил надежду, что популярность патриотичных песен будет только расти. Кипелов выделил творчество Ярослава Дронова, известного как SHAMAN.

«Например, говоря о современной патриотической песне, любят обсуждать Шамана. Не знаю, но, например, когда я услышал его песню "Встанем" — у меня подступили слезы. Кто бы что ни говорил, надеюсь, что мы это музыкальное направление не упустим и не потеряем», — пояснил он, пишет « МК ».

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