Кипелов о творчестве певца SHAMAN: «Когда я услышал его песню "Встанем" — у меня подступили слезы»
Валерий Кипелов считает, что патриотические песни нужны. Фото: Global Look Press
Рок-музыкант надеется, что популярность патриотических песен будет только расти.
Рок-музыкант Валерий Кипелов рассказал, что каждый год к 9 мая записывает песни военных лет. Он считает, что патриотическая музыка очень важна. Артист напомнил, что певица Лидия Русланова в свое время исполнила «Валенки» на развалинах Рейхстага.
Он также выразил надежду, что популярность патриотичных песен будет только расти. Кипелов выделил творчество Ярослава Дронова, известного как SHAMAN.
«Например, говоря о современной патриотической песне, любят обсуждать Шамана. Не знаю, но, например, когда я услышал его песню "Встанем" — у меня подступили слезы. Кто бы что ни говорил, надеюсь, что мы это музыкальное направление не упустим и не потеряем», — пояснил он, пишет «МК».