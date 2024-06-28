Анастасия Решетова сделала заявление на фоне слов Алсу о ее вранье: «Нахожусь в гармонии с собой»

Модель Анастасия Решетова в последнее время делает заявления, в которых чувствуется некий подтекст. Так, например, общаясь с подписчиками, Решетова как бы невзначай кинула, что живет в полной гармонии с собой.

Эта фраза прозвучала в ответе на вопрос о натуральности волос Анастасии Решетовой. Модель рассказала, что решила отказаться от окрашиваний, так как ее устраивает собственный оттенок локонов.

«Многие заметили, что уже какой-то период я нахожусь в такой гармонии с собой, что не хочется добавлять дополнительной яркости образу», — отметила Анастасия Решетова.

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Но если учесть фон, на котором сделано заявление о жизни в гармонии с собой, то можно прочитать и между строк. Вероятно Анастасия Решетова пытается донести мысль о том, что ее помыслы чисты и прозрачны.

Ведь не так давно певица Алсу, которая разводится с мужем, публично обвинила Решетову в том, что та привирает, утверждая, что никогда не встречалась с женатыми мужчинами. Напомним, имя Анастасии Решетовой называют, когда говорят о девушках, с которыми Ян Абрамов изменял своей супруге, певице Алсу.