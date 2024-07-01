Об откровенном образе и странном поведении Кристины Асмус психолог Барабанов: «Это оболочка, чтобы отразить нападки»

Кристина Асмус опубликовала новое фото с пляжного отдыха на Бали. На нем звезда «Текста» предстала купающейся на фоне водопада, причем в откровенном виде. Она надела прозрачную темную кофту, сквозь которую была видна ее грудь.

Актриса поставила под фото довольного много хэштегов в виде обидных комментариев, которые, по всей видимости, получает от хейтеров. Среди них — #мальчик_поплыл, #старуха, #чушпан_чушпаном.

Подписчики Асмус решили, что критики «довели девушку». Один из фанатов назвал такое поведение актрисы «странным самобичеванием».

По мнению клинического психолога Родиона Барабанова , Кристина Асмус в данном случае использует тактику «пойти на упреждение».

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