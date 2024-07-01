Об откровенном образе и странном поведении Кристины Асмус психолог Барабанов: «Это оболочка, чтобы отразить нападки»

Кристина Асмус опубликовала новое фото с пляжного отдыха на Бали. На нем звезда «Текста» предстала купающейся на фоне водопада, причем в откровенном виде. Она надела прозрачную темную кофту, сквозь которую была видна ее грудь.
Актриса поставила под фото довольного много хэштегов в виде обидных комментариев, которые, по всей видимости, получает от хейтеров. Среди них — #мальчик_поплыл, #старуха, #чушпан_чушпаном.
Подписчики Асмус решили, что критики «довели девушку». Один из фанатов назвал такое поведение актрисы «странным самобичеванием».
По мнению клинического психолога
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале
«Она прекрасно понимает, как работает реактивная групповая динамика и что такое хейт. При всем при этом она живой человек, стремящийся к внутреннему самопознанию, расширению своих личностных границ, смене образа (оставаясь при этом естественной и сексуальной) и не лишенный самоиронии. В ее случае — это оболочка, чтобы отразить гневливые нападки», — пояснил Барабанов в беседе с Teleprogramma.pro.
Кристина Асмус. Фото: соцсети Кристины Асмус
Читайте также: