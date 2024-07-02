Сестра Ольги Бузовой купила в Турции квартиру в доме с бассейном на крыше

Ольга Бузова очень долго была без своего жилья. Потом она несколько лет делала ремонт в своей элитной квартире в Москве. А теперь артистка так много работает, что редко бывает дома. А ее сестра Анна два года назад купила квартиру, в которой теперь живет со своим возлюбленным. На этом Анна Бузова решила не останавливаться. Накануне родственница звезды сообщила, что сделала еще одну крупную покупку. На этот раз Анна приобрела элитную квартиру в Турции на стадии строительства.

По словам Анны, это ее первая инвестиция. Она рассказала, что получит ключи в 2026 году, но уже сейчас она побывала на месте, где идет строительство.