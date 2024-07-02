Сестра Ольги Бузовой купила в Турции квартиру в доме с бассейном на крыше

Ольга Бузова очень долго была без своего жилья. Потом она несколько лет делала ремонт в своей элитной квартире в Москве. А теперь артистка так много работает, что редко бывает дома. А ее сестра Анна два года назад купила квартиру, в которой теперь живет со своим возлюбленным. На этом Анна Бузова решила не останавливаться. Накануне родственница звезды сообщила, что сделала еще одну крупную покупку. На этот раз Анна приобрела элитную квартиру в Турции на стадии строительства.
По словам Анны, это ее первая инвестиция. Она рассказала, что получит ключи в 2026 году, но уже сейчас она побывала на месте, где идет строительство.
«Я здесь была, когда тут были банановые плантации, а сейчас уже шесть этажей. Комплекс будет потрясающий, премиум-класса. Полная инфраструктура, 100-метровый бассейн, инфинити-бассейн на крыше, роскошное спа, рестораны, кинотеатр, бесплатный свой шаттл до моря, барбекю, детские площадки, большой теннис, мини-гольф», – поделилась сестра Ольги Бузовой.
Анна Бузова купила квартиру. Фото: соцсети Анны Бузовой
Анна Бузова осталась в восторге от места. Бузову-младшую покорили виды на море, горы и сосны. Она уверена, что это будет прекрасное место для жизни и отдыха. Анна призналась, что стоимость квартир в этом люксовом комплекте начинается от 93 тысяч евро.
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