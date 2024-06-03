«Попытка надавить»: зачем Пелагея устроила публичный разнос бывшему мужу — ответ психолога

Певица Пелагея сообщила, что отец ее дочери Таисии — хоккеист Иван Телегин — сорвал их отдых за рубежом. Бывший муж артистки запретил выезд дочки из страны. Девочку сняли с рейса в Турцию. Причем о запрете Пелагея узнала только в аэропорту.

Телегин, как утверждает певица, в жизни дочери никак не участвует, хотя и живет в Москве. Также артистка в соцсетях выложила ролик, на котором видно, как маленькая Тася плачет, и назвала экс-супруга «душевным инвалидом».

По мнению психолога Анны Завгородневой, это продолжающийся конфликт артистки с мужем, которые судятся уже несколько лет, в том числе из-за размера алиментов. Возможно, таким образом хоккеист проявляет свое отношение к бывшей жене, но вряд ли он хотел расстроить дочь.

При этом в беседе с Teleprogramma.pro специалист не исключила ситуации, что Пелагея сама препятствует общению отца и дочери. Тогда у спортсмена может быть страх, что ребенок будет вывезен за границу и никогда не вернется.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».