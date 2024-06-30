Звезда «Сокровищ императора» Елена Путылина похудела до неузнаваемости: как теперь выглядит мама Евгения Ершова — фото внутри

Участник шоу «Звезды в Африке» и проекта «Сокровища императора», блогер Евгений Ершов, признался, что поездка в Китай оказала положительное влияние на его маму Елену Путылину. И теперь она выражает сыну благодарность за полученный опыт.

«Сейчас мать благодарит меня за все, что происходило»

Похоже, ссоры между двумя участниками знаменитого реалити-шоу действительно остались в прошлом. Хотя многие помнят, как однажды блогер стал кричать на маму, когда она упала во время одного из испытаний. Он пояснил, что просто сильно испугался тогда за нее.