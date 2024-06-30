Звезда «Сокровищ императора» Елена Путылина похудела до неузнаваемости: как теперь выглядит мама Евгения Ершова — фото внутри

 Евгений Ершов и Елена Путылина на шоу «Сокровища императора». Фото: телеканал ТНТ 

Teleprogramma.pro показывает фото женщины до и после преображения.

Участник шоу «Звезды в Африке» и проекта «Сокровища императора», блогер Евгений Ершов, признался, что поездка в Китай оказала положительное влияние на его маму Елену Путылину. И теперь она выражает сыну благодарность за полученный опыт.

«Сейчас мать благодарит меня за все, что происходило»

Похоже, ссоры между двумя участниками знаменитого реалити-шоу действительно остались в прошлом. Хотя многие помнят, как однажды блогер стал кричать на маму, когда она упала во время одного из испытаний. Он пояснил, что просто сильно испугался тогда за нее. 

Елена Путылина. Фото: соцсети Елены Путылиной  

«Сейчас мать меня благодарит за все, что происходило. На 18 килограммов мать похудела с Китая! 

Мы ей операцию сделали. У нее камень желчный оказался большой. Мы чек-ап ей сделали. Потому что она не хотела до реалити этим заниматься», — отметил Евгений.  

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Как Елена Путылина выглядит теперь 

По словам Евгения Ершова, одно время Елена перестала посещать спортзал и начала жалеть себя, но участие в реалити-шоу помогло выявить эту проблему. Позже женщина уточнила, что сбросила не 18, а 19 кг.

Елена Путылина после похудения. Фото: соцсети Елены Путылиной

Показываем, как Елена Путылина выглядит теперь. Как говорится, результат налицо! 

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