Ольга Бузова и Алена Водонаева пришли с одинаковыми сумами Diesel на премьеру шоу «Сокровища императора»

Ольга Бузова оделась в китайском стиле. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

Ольга Бузова оказалась в неловкой ситуации, столкнувшись на ковровой дорожке с Аленой Водонаевой.

6 марта в Москве состоялась премьера шоу «Сокровища императора». Ведущими проекта стали Ольга Бузова и Михаил Галустян. Съемки проходили больше месяца в Китае. На мероприятии Бузова появилась одна из первых. Она облачилась в черное платье по фигуре в китайском стиле с рисунком дракона. Примечательно, что в руках она держала золотую сумку Diesel, которая стоит около 54 тысяч рублей. 

На ковровой дорожке Ольга встретила Алену Водонаевой, с которой много лет враждовала, в том числе и в шоу «Дом-2». Но теперь они зарыли топор войны. Алена пришла с такой же сумкой, как у подруги, только в черном цвете. Это девушек не смутило. Они стали позировать вместе. 

Ольга Бузова и Алена Водонаева стали подругами. Фото:  Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

Бузова также рассказала, что что шоу готовилось четыре месяца.  Она не стала скрывать, что ей было сложно. 

«Вставала в 5 утра. Был недосып. Но поскольку мне не нравилась еда, я похудела», – поделилась телеведущая. 

В последнее время она также часто намекает, что у нее появился бойфренд. Ольга даже намекнула, что скоро у нее может состтьяся свадьба. Но на премьере артистка заговорила, что для нее важно в потенциальном женихе. 

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«Для меня главное, чтобы мужчина был не пьяницей и не скупердяем, чтобы был щедрым на все: на поступки, на широкие жесты», – пояснила она. 

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