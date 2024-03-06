Ольга Бузова и Алена Водонаева пришли с одинаковыми сумами Diesel на премьеру шоу «Сокровища императора»

6 марта в Москве состоялась премьера шоу «Сокровища императора». Ведущими проекта стали Ольга Бузова и Михаил Галустян. Съемки проходили больше месяца в Китае. На мероприятии Бузова появилась одна из первых. Она облачилась в черное платье по фигуре в китайском стиле с рисунком дракона. Примечательно, что в руках она держала золотую сумку Diesel, которая стоит около 54 тысяч рублей.

На ковровой дорожке Ольга встретила Алену Водонаевой, с которой много лет враждовала, в том числе и в шоу «Дом-2». Но теперь они зарыли топор войны. Алена пришла с такой же сумкой, как у подруги, только в черном цвете. Это девушек не смутило. Они стали позировать вместе.