Филипп Киркоров рассказал, что его изменило шоу «Сокровища императора»: «Сняв корону, можно выжить»

6 марта в Москве состоялась премьера нового шоу «Сокровища императора», которое увидят зрители канала ТНТ. Ведущими проекта стали Ольга Бузова и Михаил Галустян. Они больше месяца находились на съемках в Китае. Исполнительница хита «Мало половин» рассказала, что было сложно не только участникам, но и всей съемочной группе, так как сначала было жарко, а потом погода поменялась, и стало холодно. При этом участки должны были проходить разные испытания и всегда быстро соображать.

Одним из тех, кто побывал в Китае и боролся за приз был Филипп Киркоров. Он приехал на премьеру и увиделся с Бузовой, а также с Тиной Канделаки. Певец заявил, что проект его поменял.

«Вы увидите нового Киркорова, такого еще не видели», – отметил он.

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