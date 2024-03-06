Филипп Киркоров рассказал, что его изменило шоу «Сокровища императора»: «Сняв корону, можно выжить»

6 марта в Москве состоялась премьера нового шоу «Сокровища императора», которое увидят зрители канала ТНТ. Ведущими проекта стали Ольга Бузова и Михаил Галустян. Они больше месяца находились на съемках в Китае. Исполнительница хита «Мало половин» рассказала, что было сложно не только участникам, но и всей съемочной группе, так как сначала было жарко, а потом погода поменялась, и стало холодно. При этом участки должны были проходить разные испытания и всегда быстро соображать.
Одним из тех, кто побывал в Китае и боролся за приз был Филипп Киркоров. Он приехал на премьеру и увиделся с Бузовой, а также с Тиной Канделаки. Певец заявил, что проект его поменял.
«Вы увидите нового Киркорова, такого еще не видели», – отметил он.
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Филипп Киркоров, Ольга Бузова и Тина Канделаки. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
По словам артиста, он ездил на метро и совершал пробежки с гусем. Более того, ему пришлось снять корону, чтобы стать частью коллектива. Канделаки неожиданно заявила, что певцу даже пришлось просить милостыню на улице. Она отметила, что Киркоров и в этом конкурсе отличился.
«Сняв корону, можно в этом шоу выжить. Создать команду, не сняв корону – нельзя. Банду – можно! Битва была главная за сокровища императора. открою маленький спойлер – сокровища выиграл я! Шутка, но не шутка. Объясню, главным сокровищем стала погоня по Китаю, эти невероятные впечатления, обретение новых друзей, обретение нового себя», – пояснил Филипп Бедросович.