Безголосое пение, отсутствие спецэффектов и дешевые костюмы: почему зрители за рубежом больше не готовы платить за выступления Светланы Лободы

Выступление певицы Светланы Лободы на Дне города Даугавпилс в Латвии обернулось скандалом. По словам зрителей концерта, артистка начала терять голос и не попадать в ноты. Зрители считают, что она сильно сдала.
Очевидцы сетуют на то, что лучше бы Лобода пела под фонограмму, а не вживую. Потому что ее исполнение режет слух.
Не на высшем уровне оказалось и оформление сцены. Если раньше Светлана Лобода стремилась порадовать зрителей дорогими костюмами и мощными спецэффектами, то теперь ограничивается лишь видеоэкраном, на котором отображается происходящее на сцене. Сейчас бюджеты Лободы не те…
Чем же зарабатывает исполнительница хита «Твои глаза» сегодня?
Сколько зарабатывала Светлана Лобода в России
Напомним, Светлана Лобода вместе с маленькими дочерьми Евангелиной и Матильдой покинула Россию в начале 2022 года в связи с изменением мировой повестки и уехала в Латвию.
Кстати, Telegram-канал Mash писал, что в 2021 году Светлана Лобода заработала 300 миллионов, а за первые 2 месяца 2022 года - еще 30 миллионов. Но это было до отъезда из России... Сейчас же роскошная жизнь певицы осталась в прошлом.
Артистке приходится довольствоваться редкими концертами в Латвии и за рубежом.
Интересно, что раньше Светлана Лобода говорила, что будет петь только на украинском языке. Такое условие она, к примеру, выдвигала перед выступлением в вышеупомянутом Даугавпилсе еще в прошлом году. Однако ей не пошли навстречу и в этот раз Светлане пришлось отказаться от своих требований.
На дне города Светлана Лобода исполняла все песни на русском языке. Прощаться с репертуаром на языке Пушкина певица явно не собирается. Она мотивировала это тем, что в Украине большая русскоязычная аудитория, для которой она и работает. К тому же артистка отмечала, что ее ждет русскоязычная публика в Казахстане, Узбекистане, Армении и других странах.
Светлана Лобода. Фото: соцсети Светланы Лободы
«В мире, где я выступаю, все говорят и понимают на русском языке. Украинские песни вообще не понимают. Это всего лишь локальная история для украинского рынка», - отмечала тогда Светлана Лобода.
Концертный продюсер Сергей Лавров напоминает, что Лобода стала востребована именно с хитами на русском языке. А вот украинских шлягеров у нее нет.
По словам Лаврова, сейчас Светлане не позавидуешь. Украинцы не заказывают ее выступления по понятным причинам. Так, летом Лободу даже вычеркнули из списка участников фестиваля в Юрмале, потому что ее не захотел видеть певец Андрей Данилко, больше известный, как Верка Сердючка.
А россияне, даже живущие за рубежом, не торопятся звать ее с выступлениями. Поэтому певице приходится только вздыхать, вспоминая прежние большие гонорары.
Обвинение в подделке документов
К тому же у артистки возникла еще одна проблема. Так, российский композитор Олег Влади утверждает, что певица якобы подделала документы, чтобы лишить его авторских прав на хит «А может, к черту любовь».
По словам композитора, Лобода подделала его подпись в договоре на отчуждение прав на песню. И теперь Влади требует у московской полиции привлечь Светлану Лободу за мошенничество и подделку документов.
Впрочем, сейчас Светлану не особо волнует то, что ее ждет в Москве. Ведь артистке на 50 лет запрещен въезд в Россию.
Светлана Лобода. Фото: соцсети Светланы Лободы
Чтобы хоть как-то поправить свое материальное положение, певица еще в прошлом году выставила на продажу свой роскошный дом в Подмосковье на Новорижском шоссе. Купить его предлагали сразу несколько элитных агентств недвижимости. Цена вопроса – от 630 000 до 650 000 рублей. Также арендовать особняк можно за миллион рублей в месяц.
Естественно, потенциальным покупателям не называлось имя Светланы Лободы. Но по фото, которые ранее певица размещала в соцсетях, и по снимкам, размещенным риэлторам, можно понять, что речь идет именно об этом особняке. Удалось ли Светлане совершить сделку, пока точно неизвестно.
Так что теперь, по всей вероятности, Светлане лишь остается вспоминать те хлебосольные времена в России, когда она не знала никаких забот.
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