Безголосое пение, отсутствие спецэффектов и дешевые костюмы: почему зрители за рубежом больше не готовы платить за выступления Светланы Лободы

Выступление певицы Светланы Лободы на Дне города Даугавпилс в Латвии обернулось скандалом. По словам зрителей концерта, артистка начала терять голос и не попадать в ноты. Зрители считают, что она сильно сдала.

Очевидцы сетуют на то, что лучше бы Лобода пела под фонограмму, а не вживую. Потому что ее исполнение режет слух.

Не на высшем уровне оказалось и оформление сцены. Если раньше Светлана Лобода стремилась порадовать зрителей дорогими костюмами и мощными спецэффектами, то теперь ограничивается лишь видеоэкраном, на котором отображается происходящее на сцене. Сейчас бюджеты Лободы не те…

Чем же зарабатывает исполнительница хита «Твои глаза» сегодня?

Сколько зарабатывала Светлана Лобода в России

Напомним, Светлана Лобода вместе с маленькими дочерьми Евангелиной и Матильдой покинула Россию в начале 2022 года в связи с изменением мировой повестки и уехала в Латвию.

Кстати, Telegram-канал Mash писал, что в 2021 году Светлана Лобода заработала 300 миллионов, а за первые 2 месяца 2022 года - еще 30 миллионов. Но это было до отъезда из России... Сейчас же роскошная жизнь певицы осталась в прошлом.

Артистке приходится довольствоваться редкими концертами в Латвии и за рубежом.

Интересно, что раньше Светлана Лобода говорила, что будет петь только на украинском языке. Такое условие она, к примеру, выдвигала перед выступлением в вышеупомянутом Даугавпилсе еще в прошлом году. Однако ей не пошли навстречу и в этот раз Светлане пришлось отказаться от своих требований.

На дне города Светлана Лобода исполняла все песни на русском языке. Прощаться с репертуаром на языке Пушкина певица явно не собирается. Она мотивировала это тем, что в Украине большая русскоязычная аудитория, для которой она и работает. К тому же артистка отмечала, что ее ждет русскоязычная публика в Казахстане, Узбекистане, Армении и других странах.