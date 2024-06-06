Бизнесмен и топ-менеджер международного уровня: почему дочь Анастасии Заворотнюк долгое время скрывала своего мужа и что о нем известно

В Сети до сих пор обсуждают семью актрисы Анастасии Заворотнюк. Внимание пользователей Интернета привлек муж ее старшей дочери Анны, который во время прощания с артисткой не отходил от жены ни на шаг. Известно, что молодого человека зовут Тимур Исмаилов. Он успешный бизнесмен. Про таких говорят: родился с золотой ложкой во рту. Впрочем, подробнее в материале Teleprogramma.pro.

Образование Тимура Исмаилова

30-летний Тимур Исмаилов — из обеспеченной семьи. Тимур получил прекрасное образование в Нью-Йорке, где поступил в Школу бизнеса Джозефа Любина при университете Пейс. Во время учебы он активно занимался волонтерской деятельностью.

После окончания университета Тимур работал на руководящих должностях в крупных международных компаниях. Впоследствии он стал генеральным директором торговой корпорации в Дубае, также был помощником по развитию бизнеса в американской карьерно-консалтинговой корпорации.

В России Тимур владеет компанией, связанной с общественным питанием. В этом бизнесе ему помогают брат Рустем и отец Руслан.