Бизнесмен и топ-менеджер международного уровня: почему дочь Анастасии Заворотнюк долгое время скрывала своего мужа и что о нем известно

В Сети до сих пор обсуждают семью актрисы Анастасии Заворотнюк. Внимание пользователей Интернета привлек муж ее старшей дочери Анны, который во время прощания с артисткой не отходил от жены ни на шаг. Известно, что молодого человека зовут Тимур Исмаилов. Он успешный бизнесмен. Про таких говорят: родился с золотой ложкой во рту. Впрочем, подробнее в материале Teleprogramma.pro.
Образование Тимура Исмаилова
30-летний Тимур Исмаилов — из обеспеченной семьи. Тимур получил прекрасное образование в Нью-Йорке, где поступил в Школу бизнеса Джозефа Любина при университете Пейс. Во время учебы он активно занимался волонтерской деятельностью.
После окончания университета Тимур работал на руководящих должностях в крупных международных компаниях. Впоследствии он стал генеральным директором торговой корпорации в Дубае, также был помощником по развитию бизнеса в американской карьерно-консалтинговой корпорации.
В России Тимур владеет компанией, связанной с общественным питанием. В этом бизнесе ему помогают брат Рустем и отец Руслан.
Анна Заворотнюк. Фото: соцсети Анны Заворотнюк
По некоторым данным, Тимур Исмаилов является топ-менеджером крупной фирмы, расположенной в Нью-Джерси, которая занимается международными грузоперевозками.
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Знакомство с Анной Заворотнюк
Еще в 2015 году, будучи студентом нью-йоркской бизнес-школы, Тимур познакомился с Анной Заворотнюк. Анна тоже училась в этой школе. Между молодыми людьми вспыхнул роман. И в 2022 году они поженились. Из-за семейных обстоятельств торжество прошло в скромной обстановке.
Анна долгое время скрывала личность своего избранника, но потом все же рассказала подписчикам, что он не публичный человек и далек от шоу-бизнеса. Тимур предпочитает избегать внимания камер.
Она также уточнила, что из-за работы мужа им приходится жить на две страны, имея в виду Россию и Объединенные Арабские Эмираты. Кроме того, Анна подчеркнула, что ее супруг — чуткий, добрый и отзывчивый человек.
Анна Заворотнюк и Тимур Исмаилов. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Именно он поддержал жену, когда у ее матери Анастасии Заворотнюк была диагностирована глиобластома, то есть злокачественная опухоль головного мозга. По несколько месяцев в году Анастасия находилась в реанимации в состоянии медикаментозной комы. И все это время Тимур был рядом с Анной.
Не оставил он ее и в день прощания с Анастасией Заворотнюк, которое прошло в Покровском монастыре в Москве. Актриса была похоронена на Троекуровском кладбище.
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