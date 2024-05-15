«Позорный шоу-бизнес»: как Поплавская пыталась закрыть шоу «Звезды» на НТВ, но у нее ничего не вышло

Российское телевидение анонсировало громкую премьеру — шоу «Звезды» на НТВ, которое позиционировалось как идейный перезапуск популярной «Игры» на ТНТ.
Проект обещал стать настоящей юмористической битвой титанов: 10 звездных капитанов вместе со своими командами должны были сразиться за внушительный призовой фонд в 20 миллионов рублей.
Список участников впечатлял: Дмитрий Маликов, Алексей Чумаков, Александр Ревва, Лера Кудрявцева, Анастасия Волочкова, Никита Джигурда, Джиган, Марина Федункив, Денис Дорохов, Филипп Киркоров, Мигель, Прохор Шаляпин, Антон Шастун — каждый из них готов был продемонстрировать свои комедийные таланты.
Оценивать выступления звезд предстояло не менее звездному жюри: Гарик Харламов, Сергей Жуков, Артемий Лебедев, Жора Крыжовников и Валя Карнавал. Однако, несмотря на амбициозные планы и знаменитый состав, проект завершился скандалом.
«Жаль Артемия Лебедева»
После очередного выпуска шоу «Звезды» на него обратила внимание актриса и общественный деятель Яна Поплавская. Ее возмутило участие Александра Реввы и Филиппа Киркорова в проекте, который транслируется на всю страну.
По мнению актрисы, присутствие этих артистов в развлекательном шоу на федеральном канале является недопустимым и оскорбительным для зрителей. Яна выразила свое недоумение в Telegram-канале, обратившись к подписчикам с вопросом: «Скажите честно, нравится вам такое телевидение?»
Звезда кино подчеркнула, что с уважением относится к журналистам, ведущим новостных, информационных и аналитических программ, которые несут зрителям полезную информацию. Однако юмористические номера в исполнении Реввы и Киркорова, по ее мнению, переходят все границы, и подобный контент не должен транслироваться на всю страну.
Артемий Лебедев — один из членов жюри в шоу. Фото: Globa Look Press
«Жалко Артемия Лебедева, который не знал, как сбежать из этого паноптикума. Мне искренне жаль талантливых ребят, журналистов с дипломами, с сумасшедшим опытом, которые оказались смешаны с этой поганью в одном эфире. Но что они могут сделать? Они хотят работать честно, открыто, профессионально.
А на их фоне мельтешат пернатые и лживые физиономии, за которыми стоят такие же лживые продюсеры. Мне кажется, что вам, ребята, пора все высказать руководству. На одной чаше весов вы — достойные, образованные и опытные журналисты. На другой — позорный шоу-бизнес», — решительно заявила Яна.
Но что же так оскорбило «Красную Шапочку»?
«Очень противно и обидно»
В первую очередь, очевидно, что Поплавская не простила Филиппу Киркорову вход «не в ту дверь» и считает, что ему до сих пор не место на федеральном канале в крупном шоу. Кроме того, оскорбило ее поведение Александра Реввы, впрочем, и не только ее.
Артур Пирожков в качестве шутки начал коверкать фамилию Артемия Лебедева, назвав ее «птичьей». После этого он якобы начал отгадывать эту фамилию, переспрашивая: «Страусуев? Петухуев?» Было заметно, что дизайнеру от таких шуток совсем не весело. После этого он обратил внимание на Валю Карнавал и заявил: «Матерь Божья в хлеву рожала!»
Поддержал тогда Яну Поплавскую журналист Роман Голованов.
«За глумление над Богородицей в пасхальные дни Александр Ревва (Артур Пирожков) должен быть привлечен к ответственности. За конкретно эти слова: «Матерь Божия в хлеву рожала?» Тут богохульство на огромную аудиторию. Одобренное авторами шоу. Прописанное сценаристами», — написал он.
Александр Ревва стал участником шоу. Фото: Global Look Press
Подписчики Поплавской также разделили ее негодование.
Tanya: «Видела отрывки вчера. Отвратительно. Артемий непонятно как здесь очутился».
Ирина Кныш: «Это ужасно на самом деле. Очень противно и обидно».
Helen: «Это актуальная повестка? Это юмор? Сатира? Это грязь, пошлятина и не смешно. А когда в этот грязный коктейль подмешивают тему православия, материнства, это преступление!»
«Все вернется на круги своя»
Неизвестно, кем именно было услышано обращение Яны Поплавской, но, так или иначе, шоу «Звезды», которое традиционно выходило по субботам, вечером 11 мая было исключено из программы вещания. Руководство канала НТВ не дало никаких комментариев по этому поводу, и причины внезапной отмены шоу остались неизвестными.
Поплавская отметила, что радоваться пока рано, неизвестно, каким будет окончательное решение.
«Подождем еще одну неделю, может, все вернется на круги своя. Но хочется верить, что мнение россиян имеет значение, что наверху поймут, что люди отказываются жрать это», — написала она.
И оказалось, что действительно рано. На сайте телеканала уже анонсирован новый выпуск шоу, который можно будет увидеть в субботу. В трейлере видно, что на сцене так же присутствует Киркоров и над чьими-то шутками смеется Александр Ревва.
Ведущий программы Азамат Мусагалиев в своих социальных сетях также заявил, что выпуск состоится, несмотря ни на что.
«Звезды! Грандиозный финал! 18 мая!!! У вас еще есть время выбрать любимчиков или угадать победителя!» — написал он.
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