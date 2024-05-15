«Позорный шоу-бизнес»: как Поплавская пыталась закрыть шоу «Звезды» на НТВ, но у нее ничего не вышло

Российское телевидение анонсировало громкую премьеру — шоу «Звезды» на НТВ, которое позиционировалось как идейный перезапуск популярной «Игры» на ТНТ.

Проект обещал стать настоящей юмористической битвой титанов: 10 звездных капитанов вместе со своими командами должны были сразиться за внушительный призовой фонд в 20 миллионов рублей.

Список участников впечатлял: Дмитрий Маликов, Алексей Чумаков, Александр Ревва, Лера Кудрявцева, Анастасия Волочкова, Никита Джигурда, Джиган, Марина Федункив, Денис Дорохов, Филипп Киркоров, Мигель, Прохор Шаляпин, Антон Шастун — каждый из них готов был продемонстрировать свои комедийные таланты.

Оценивать выступления звезд предстояло не менее звездному жюри: Гарик Харламов, Сергей Жуков, Артемий Лебедев, Жора Крыжовников и Валя Карнавал. Однако, несмотря на амбициозные планы и знаменитый состав, проект завершился скандалом.

После очередного выпуска шоу «Звезды» на него обратила внимание актриса и общественный деятель Яна Поплавская. Ее возмутило участие Александра Реввы и Филиппа Киркорова в проекте, который транслируется на всю страну.

По мнению актрисы, присутствие этих артистов в развлекательном шоу на федеральном канале является недопустимым и оскорбительным для зрителей. Яна выразила свое недоумение в Telegram-канале, обратившись к подписчикам с вопросом: «Скажите честно, нравится вам такое телевидение?»

Звезда кино подчеркнула, что с уважением относится к журналистам, ведущим новостных, информационных и аналитических программ, которые несут зрителям полезную информацию. Однако юмористические номера в исполнении Реввы и Киркорова, по ее мнению, переходят все границы, и подобный контент не должен транслироваться на всю страну.