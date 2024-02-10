Поплавская о возвращении Киркорова на ТВ: «Не нашлось талантливее артиста?»

Актриса Яна Поплавская, сыгравшая в детстве Красную шапочку в советском фильме-сказка, посвятила поп-королю Филиппу Киркорову довольно объемный пост в телеграм-канале.

Яна Поплавская высказала свое возмущение тем, что певец Филипп Киркоров вернется на экраны телевидения.

«Не нашлось талантливее артиста? Да, просто не захотели искать», - уверена Яна Поплавская.

Актриса призвала своих подписчиков бойкотировать каналы, на которых появится Филипп Киркоров. То есть, просто переключать их и не смотреть программы с участием поп-короля.

Подписчики Яны Поплавской пообещали, что именно так и поступят. Кстати, ранее известный актер Сергей Никоненко заявил, что тоже будет переключать канал, на котором увидит Киркорова, на другой.

Напомним, Филипп Киркоров впал в немилость публики после своего появления на вечеринке у Насти Ивлеевой в декабре прошлого года. Киркорова сразу же вырезали из уже записанных и смонтированных к тому времени новогодних программ.

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