Филипп Киркоров в эфире НТВ преподнес букет красных роз Вале Карнавал: «Это тебе»

В эту субботу, 9 марта, на телеканале НТВ стартует новый юмористический проект под названием «Звезды». Вести шоу будет Азамат Мусагалиев, в числе его участников поп-король Филипп Киркоров, а одним из членов жюри стала блогер и певица Валя Карнавал.

В микроблогах Вали Карнавал и Филиппа Киркорова появился видео-фрагмент нового шоу. На нем запечатлено, как Филипп Киркоров преподносит Вале Карнавал роскошный букет красных роз.

Вернее, Филипп уже стоит на сцене, а букет от его имени Вале вручает помощник.

«Валечка, это тебе!» - говорит Филипп Киркоров с придыханием.

Радостная Валя Карнавал прижимает розы к себе, восторженно охая. Такого сюприза она, конечно же, не ожидала.