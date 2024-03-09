Филипп Киркоров в эфире НТВ преподнес букет красных роз Вале Карнавал: «Это тебе»

Филипп Киркоров стал участником нового шоу НТВ «Звезды». Фото: Global Look Press

Валя Карнавал оказалась в кресле жюри нового проекта телеканала НТВ.

В эту субботу, 9 марта, на телеканале НТВ стартует новый юмористический проект под названием «Звезды». Вести шоу будет Азамат Мусагалиев, в числе его участников поп-король Филипп Киркоров, а одним из членов жюри стала блогер и певица Валя Карнавал.

В микроблогах Вали Карнавал и Филиппа Киркорова появился видео-фрагмент нового шоу. На нем запечатлено, как Филипп Киркоров преподносит Вале Карнавал роскошный букет красных роз.

Вернее, Филипп уже стоит на сцене, а букет от его имени Вале вручает помощник.

«Валечка, это тебе!» - говорит Филипп Киркоров с придыханием.

Радостная Валя Карнавал прижимает розы к себе, восторженно охая. Такого сюприза она, конечно же, не ожидала.

Валя Карнавал с букетом роз от Киркорова. Фото: кадр программы

Но уже следующая фраза Филиппа Киркорова заставила Валю Карнавал биться в истерике от хохота.

«После выступления мне подаришь», - добавил Филипп Киркоров.

Поскольку главная задача участников шоу «Звезды» - сыпать шутками и всячески веселить зал и членов жюри, то Филипп Киркоров сделал серьезную заявку на победу.

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