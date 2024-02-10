Яна Поплавская о «черном списке» артистов: «Такой стоп-лист должен быть»

56-летняя актриса Яна Поплавская, знаменитая тем, что в детстве сыграла роль Красной шапочки в советском фильме, высказалась о так называемом «черном списке» известных и не очень артистов.

Яна Поплавская считает, что такой перечень очень необходим. По мнению актрисы, звезды, которые критикуют Россию, не должны иметь возможность зарабатывать на территории страны.

«Такой стоп-лист должен быть и для продюсеров, и для концертных директоров, и для сервисов продажи билетов, и для телеканалов», - отметила Яна Поплавская.

Исполнительница роли Красной шапочки уверена, что люди, высказавшиеся открыто по поводу ситуации в мире, должны за это нести ответственность.

«Надо иметь мужество: высказались — езжайте зарабатывайте деньги в другое место. Не ждут вас там? Меняйте профессию», - добавила Яна Поплавская.

Напомним, на дня в Сети появился список артистов, которых якобы запрещено показывать по ТВ и предоставлять им концертные площадки. Ответа на вопрос, фейк это или правда, пока нет.

По материалам Woman.ru

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