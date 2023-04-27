«Поразительная жадность»: Поплавская не сдержала злорадства после ареста Блиновской

Актриса Яна Поплавская не смогла молчать после ареста блогера Елены Блиновской. Напомним, «мать марафонов» задержали при попытке пересечь границу на автомобиле с авиабилетами в другую страну в кармане.

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Против марафонщицы возбуждено уголовное дело за неуплату налогов в особо крупном размере и легализацию денежных средств в сумме более 43 млн рублей, приобретенных в результате совершения преступления. По данным Прокуратуры Москвы, Блиновская не уплатила государству сумму свыше 918 миллионов рублей.

«Поразительная жадность. Зарабатывая такие огромные суммы, лучше отдать государству то, что положено по закону, и спокойно жить, чем одномоментно этого всего лишиться. И не дай Бог, еще оказаться в тюрьме», — высказалась Яна Поплавская в личном блоге.

Она заметила, что Блиновская действовала по старинному закону «без лоха и жизнь плоха».