Яна Поплавская о своей популярности: «Люди узнают меня, открываются двери»

56-летняя актриса Яна Поплавская. запомнившаяся большинству зрителей по роли в советском фильме о Красной Шапочке, рассказала, для чего лично ей нужна популярность.

Артистка призналась, что использует свою известность в определенных кругах для достижения каких-либо целей. По мнению Яны Поплавской, именитому человеку чаще идут навстречу, перед ним открываются практически все двери.

«В интервью RTVI я рассказала, как я использую свою известность, как она мне помогает. Люди узнают меня, открываются двери. Потому что я просто ключик для этих замков, чтобы помочь, сделать что-то для людей», — поделилась Яна Поплавская в своем телеграм-канале.

Здесь же Яна Поплавская рассказала, что далеко не все способны использовать свою популярность именно так. Многие ее более известные коллеги живут только для себя.

«Как будто у гроба есть карманы…» — добавила Яна Поплавская.

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