Юлианна Караулова: «Было бы странно, если бы я не стала сильной!»

Впервые на Первом канале певица выступила 20 лет назад - на «Фабрике звезд». Теперь она не только участвует в концертах и музыкальных программах, но и ведет телепередачу «Кто хочет стать миллионером?». Подводим с артисткой и ведущей первые итоги новой телевизионной работы.
- По китайскому календарю 2024-й - год Дракона. Ваш год. Берете в расчет гороскопы, прогнозы? Сбываются?
- Помимо того, что 2024 год мой - год Дракона, он еще и високосный. И многие говорят, что год будет сложный для всей планеты. Гороскопы я читаю периодически: скорее из любопытства и ради развлечения, а не для того, чтобы сверить свой план действий. Я подписана в социальной сети на одного астролога - только потому что мне кажется, что она пишет очень смешные прогнозы, и мне просто нравится ее чувство юмора. Сама к астрологам не ходила, хотя в моем окружении есть девочки, которые увлекаются астрологией, оканчивали какие-то курсы, даже школы… Честно говоря, я больше увлечена нумерологией.
Но опять же это больше развлечение и любопытство. В жизни я поступаю так, как мне подсказывают интуиция и здравый смысл. Допустим, вот сейчас ретроградный Меркурий, и я как будто бы делаю на это скидку - понимаю, что какие-то вещи будут не сразу получаться, но при этом не ориентируюсь на это в принятии решений на этот период. Понимаю, что так может быть и вне ретроградного периода. Все в наших руках и головах. Мистические совпадения случались. К примеру, нумеролог сказала, что я очень быстро забеременею - так и случилось. Совпадение? Не знаю...
«Кидаю игроку «спасательный канат»
- Девять месяцев назад вы стали ведущей телепроекта «Кто хочет стать миллионером?». Обошлось почти без критики, что редкость после смены ведущего. Нашла лишь одно критическое мнение: «Караулова не подсказывает участникам игры». Мол, можно было бы и помогать иногда. Согласны с такой репликой?
- Не согласна. Зритель видит программу в монтаже, мы не выходим в прямом эфире. Съемка одной передачи занимает порядка двух часов (а эфир часовой. - Авт.). Какие-то моменты мы вырезаем на монтаже, чтобы игра была динамичной и интересной не только для человека, который сидит в кресле, и его родственников, но и для всех телезрителей.
У нас нет задачи выставить участника в неблагоприятном свете. Часто бывает, что игроки в непривычной для них обстановке теряются, даже отвечая на первые несколько вопросов, которые считаются очень простыми. Если они склоняются к неправильному ответу, то я их стараюсь от него увести и, задавая наводящие вопросы, подтолкнуть к правильному.
Как ведущая я нахожусь в рамках формата программы и не имею права подсказывать игроку в открытую. В программе «Кто хочет стать миллионером?» все играют на равных условиях. И если на первых пяти вопросах я поддерживаю человека и не даю ему сбиться с правильного пути, то дальше я не могу этого делать. Периодически кидаю игроку «спасательный канат», но не все его ловят. Кто-то на мой намек «Может быть, подумаете еще?» или наводящий вопрос отвечает: нет, я уже решил. Ну а я соблюдаю баланс между строгой ведущей и хорошим человеком. Мне кажется, что нам с командой этот баланс удается блюсти.
Если я буду постоянно всем подсказывать, то это будет неинтересно. Потому что к нам приходят умные люди и им самим интересно проверить свои знания. Я очень часто слышу от участников, что они пришли не за деньгами, а «просто поиграть». Людей так захватывает игра, что они не слышат моих настойчивых намеков забрать деньги вместо ответа.
- Что происходит за кадром передачи, как готовитесь к съемкам «Кто хочет стать миллионером»? Стопроцентно освоились?
В кресле ведущего «Кто хочет стать миллионером?» Юлианна давно как в своей тарелке. Фото: Первый канал
- Мне кажется, да. Пусть звучит нескромно, но ведь и прошло уже порядочное количество времени. Я всегда читаю до эфира анкеты наших героев, и когда начинается игра, уже имею представление о портрете участника: знаю интересные факты из его биографии, понимаю, о чем с ним было бы интересно поговорить.
И мне всегда интересно соотносить ту картинку, которую я нарисовала у себя в голове по анкете героя, с реальным человеком, который сидит напротив меня. Что касается съемочного дня, то сейчас в съемочном пуле у нас четыре передачи. Мы начинаем достаточно рано, я встаю в день съемки в районе 7 утра, по дороге слушаю хорошую музыку. Стараюсь заряжать всех вокруг хорошим настроением, энергией и позитивом, и себя в том числе. Обычно перед первой съемкой делаю артикуляционную гимнастику.
- Когда человек ведет интеллектуальную телепередачу, то у него появляется соответствующий имидж среди окружающих. Стали ли с вами чаще заговаривать на какие-то серьезные темы? Стали ли вы чаще читать?
- Я как читала, так и продолжаю читать разножанровую литературу. Из-за плотного графика не так много, как хотелось бы… Хотя это отговорки. Но я стараюсь постоянно узнавать что-то новое, чтобы ум оставался живым. Таких ситуаций, что иду я по улице и тут ко мне подошли и решили обсудить что-то «очевидное - невероятное», нет. Если говорить о моем ближайшем окружении, то рядом со мной очень умные люди, которые добились многого - каждый в своей сфере. Мне повезло - мои друзья очень интересные и образованные люди, поэтому мы с ними можем поговорить и на интеллектуальные темы, и просто посплетничать.
«Сын болтает. И еще как!»
- Какие важные лично для вас новости, хорошие и не очень, принес 2023 год?
- Год был непростой для всех. Что касается личных потерь, то в минувшем году ушла из жизни моя бабушка, в серьезную аварию попал муж. В остальном это был для меня достаточно хороший год, было очень много интересной, классной работы - съемки, концерты, поездки, встречи. Я купила родителям квартиру, чем очень горжусь. Мой сын подрос, и с ним стало еще интереснее, он стал моим настоящим другом - и это отдельная любовь и восторг.
- Мама всегда больше гордится достижениями ребенка, чем своими. Как дела у Александра? Болтает? Какую музыку любит слушать? Чем родителей удивляет?
С любимыми мужчинами - мужем и сыном. Фото: личный архив Юлианны Карауловой
- Болтает. И еще как! Причем даже сложносочиненными предложениями. Музыку любит энергичную, активную, мажорную. Очень хорошо плавает - прямо как юный спортсмен! Сын любит лошадей и, как все мальчики, обожает большие машины и строительную технику. Энергичный и любознательный малыш растет.
- Молодой работающей маме очень повезло, если у нее есть своя мама, которая не против «поработать» бабушкой. Ваша история?
- У нас две бабушки. Мама Андрея живет в другом городе, поэтому приезжает, к сожалению, только раз в три-четыре месяца. Она обожает Алекса и не только играет, но и занимается с внуком, так как наша бабушка - педагог. Мои мама и папа приезжают к нам, как правило, на выходные. Мама обожает готовить, поэтому после выходных мы всей семьей еще целую неделю едим то, что она приготовила. Моя мама говорит по-итальянски, и у нас есть пара детских книжек на этом языке: Алекс знает, что только бабушка умеет их читать, поэтому их ей и приносит. Конечно, мама нас периодически выручает - может посидеть с внуком, уложить его спать…
- Работы у вас прибавилось. С одной стороны, это хорошо, а с другой - меньше внимания в такой ситуации уделяется мужу. Андрей не жаловался, что мужу жены не хватает? Как вы любите проводить время с семьей?
- Нет, Андрей не жаловался. Но даже если бы и жаловался, то, конечно, я бы никогда не вынесла это на суд общественности, как и любые другие проблемы в семье. Я считаю, что личное должно оставаться личным. Свободного времени и у него, и у меня немного, поэтому мы оба относимся с пониманием к графику, к работе друг друга. А к друг другу - с любовью и благодарностью. А еще мы оба из прошлого жизненного опыта знаем, что такое отсутствие работы.
Нам есть с чем сравнивать, поэтому очень рады, что в нашей жизни все сейчас именно так. Мы занимаемся ребенком и находим время, чтобы побыть вдвоем. Главное при любой занятости - это желание. Мы любим вместе гулять, смотреть кино, придумывать интересный совместный досуг. Иногда мы ездим все вместе на конюшню: Алекс катается на пони, а потом мы вместе долго гуляем.
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«Макс Фадеев многому меня научил»
- «Золотой граммофон» вы получили за песню «Сильная». «Железная леди» - это про вас?
- Не верю, что бывают «железные леди», «железные мужчины» - все мы люди со своими слабостями и страхами. Просто есть люди, которые переживают все внутри себя, что не очень правильно и полезно, - но это уже совсем другая тема. Я точно не «железная леди».
Я крайне редко бываю в состоянии отчаяния - даже не припомню, когда такое было. Но бывают моменты, когда чувствую себя подавленной, неуверенной, когда мне грустно, плохо. И это все умею переживать. Как и любой человек, бываю в разных состояниях… Я прошла большой путь, в том числе в шоу-бизнесе. В этом году будет 20 лет нашей «Фабрике звезд». Было бы странно, если бы я не стала сильной.
- На «Фабрике звезд» и какое-то время после нее вашим продюсером был Макс Фадеев. Исполняете сейчас какие-то песни тех лет? Как вы находите сейчас песни?
Юлианна Караулова признается, что Макс Фадеев ее многому научил. Фото: Ян Сафин
- Песни времен «Фабрики звезд» я не исполняю. Но, кстати, у меня есть дуэт с Максом Фадеевым, который вышел два года назад, - песня «Тем, кто рядом». Правда, ее на концертах я тоже не исполняю. Но очень люблю, как и все песни Макса.
Я считаю, что он очень талантливый автор, композитор, музыкант, продюсер. Поэтому с большим уважением и почтением к нему отношусь и очень благодарна, что этот человек был в моей жизни и так многому меня научил. А сейчас меня находят песни абсолютно по-разному. Часто авторы присылают их сами. Иногда я заказываю материал на определенную тему. Есть пул постоянных авторов, которые знают меня, а я доверяю им.
- Обходиться без продюсера реально, только когда артист уже известен? Или даже начинающий может все делать своими силами?
- Начинающему артисту, который пока не очень понимает, как устроена индустрия внутри, будет сложно без продюсера. Есть артист, который по натуре сам себе человек-оркестр, а есть сомневающиеся, рефлексирующие творческие ребята. Им нужна опора, поддержка, люди, которые помогут поверить в их силы. Одно из самых важных качеств, которым должен обладать продюсер, это вселить артисту веру в себя.
Что касается меня, только я в ответе за принятые решения, но у меня есть классная команда, и мы работаем вместе. По поводу музыки всегда советуюсь с мужем, потому что он музыкальный сопродюсер моего проекта, он всегда работает со мной на студии, занимается продакшеном моих треков. Моя команда и мой лейбл - это коллеги, с которыми я советуюсь и которым доверяю.
«Кто хочет стать миллионером?» 12+
По субботам в 19.55