Юлианна Караулова: «Было бы странно, если бы я не стала сильной!»

Впервые на Первом канале певица выступила 20 лет назад - на «Фабрике звезд». Теперь она не только участвует в концертах и музыкальных программах, но и ведет телепередачу «Кто хочет стать миллионером?». Подводим с артисткой и ведущей первые итоги новой телевизионной работы.

- По китайскому календарю 2024-й - год Дракона. Ваш год. Берете в расчет гороскопы, прогнозы? Сбываются?

- Помимо того, что 2024 год мой - год Дракона, он еще и високосный. И многие говорят, что год будет сложный для всей планеты. Гороскопы я читаю периодически: скорее из любопытства и ради развлечения, а не для того, чтобы сверить свой план действий. Я подписана в социальной сети на одного астролога - только потому что мне кажется, что она пишет очень смешные прогнозы, и мне просто нравится ее чувство юмора. Сама к астрологам не ходила, хотя в моем окружении есть девочки, которые увлекаются астрологией, оканчивали какие-то курсы, даже школы… Честно говоря, я больше увлечена нумерологией.

Но опять же это больше развлечение и любопытство. В жизни я поступаю так, как мне подсказывают интуиция и здравый смысл. Допустим, вот сейчас ретроградный Меркурий, и я как будто бы делаю на это скидку - понимаю, что какие-то вещи будут не сразу получаться, но при этом не ориентируюсь на это в принятии решений на этот период. Понимаю, что так может быть и вне ретроградного периода. Все в наших руках и головах. Мистические совпадения случались. К примеру, нумеролог сказала, что я очень быстро забеременею - так и случилось. Совпадение? Не знаю...

«Кидаю игроку «спасательный канат»

- Девять месяцев назад вы стали ведущей телепроекта «Кто хочет стать миллионером?». Обошлось почти без критики, что редкость после смены ведущего. Нашла лишь одно критическое мнение: «Караулова не подсказывает участникам игры». Мол, можно было бы и помогать иногда. Согласны с такой репликой?

- Не согласна. Зритель видит программу в монтаже, мы не выходим в прямом эфире. Съемка одной передачи занимает порядка двух часов (а эфир часовой. - Авт.). Какие-то моменты мы вырезаем на монтаже, чтобы игра была динамичной и интересной не только для человека, который сидит в кресле, и его родственников, но и для всех телезрителей.

У нас нет задачи выставить участника в неблагоприятном свете. Часто бывает, что игроки в непривычной для них обстановке теряются, даже отвечая на первые несколько вопросов, которые считаются очень простыми. Если они склоняются к неправильному ответу, то я их стараюсь от него увести и, задавая наводящие вопросы, подтолкнуть к правильному.

Как ведущая я нахожусь в рамках формата программы и не имею права подсказывать игроку в открытую. В программе «Кто хочет стать миллионером?» все играют на равных условиях. И если на первых пяти вопросах я поддерживаю человека и не даю ему сбиться с правильного пути, то дальше я не могу этого делать. Периодически кидаю игроку «спасательный канат», но не все его ловят. Кто-то на мой намек «Может быть, подумаете еще?» или наводящий вопрос отвечает: нет, я уже решил. Ну а я соблюдаю баланс между строгой ведущей и хорошим человеком. Мне кажется, что нам с командой этот баланс удается блюсти.

Если я буду постоянно всем подсказывать, то это будет неинтересно. Потому что к нам приходят умные люди и им самим интересно проверить свои знания. Я очень часто слышу от участников, что они пришли не за деньгами, а «просто поиграть». Людей так захватывает игра, что они не слышат моих настойчивых намеков забрать деньги вместо ответа.

- Что происходит за кадром передачи, как готовитесь к съемкам «Кто хочет стать миллионером»? Стопроцентно освоились?