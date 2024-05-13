Екатерина Гусева посетила Парад Победы, а Леонид Ярмольник вспомнил деда: как звезды провели 9 мая

Леонид Ярмольник: «Фашисты расстреляли деда за две вещи»

А вот Леонид Ярмольник во время выступления в Еврейском музее и Центре толерантности рассказал о своем деде, который погиб на восьмой день после начала Великой Отечественной войны – на Украине в Житомирской области.

«Его фашисты расстреляли. А тогда они расстреливали за две вещи – за то, что человек был евреем и коммунистом», - поделился Леонид Ярмольник.

В ходе своего выступления актер прочел отрывок из поэмы «Василий Теркин», а также стихотворения Константина Симонова «Трое» и «Гроза» Павла Когана. Артист также вспомнил, как пронзительно читали стихи его знаменитые коллеги по цеху в театре на Таганке и рассказал, какой спектакль показывали зрителям 1 января.