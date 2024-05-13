Екатерина Гусева посетила Парад Победы, а Леонид Ярмольник вспомнил деда: как звезды провели 9 мая

Актриса Екатерина Гусева впервые посетила Парад Победы вместе с мужем и детьми. Этим она поделилась со зрителями и корреспондентом Teleprogramma.pro в ходе своего выступления в Еврейском музее и Центре толерантности.
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Екатерина Гусева рассказала о своей бабушке
«Поход на Парад был значимым для нас событием. А потом на ВДНХ я рассказывала о значении хлеба», - отметила артистка.
Также в ходе общения со зрителями Екатерина поделилась воспоминаниями о своей бабушке Лидии, которая в военные годы работала на заводе и делала снаряды. И чтобы не засыпать во время тяжелой смены, она пела песни. Так, по словам Екатерины Гусевой, ее бабушка знала более ста куплетов.
Екатерина Гусева в Еврейском музее и Центре толерантности. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
В Еврейском музее и Центре толерантности Екатерина прочитала стихотворение Роберта Рождественского «Баллада о зенитчицах», отрывок из его «210 шагов», «Блокадный дневник» Ольги Берггольц. Свое выступление Екатерина завершила исполнением жизнеутверждающей песни «Спасибо, жизнь» - также на стихи Роберта Рождественского.
Леонид Ярмольник: «Фашисты расстреляли деда за две вещи»
А вот Леонид Ярмольник во время выступления в Еврейском музее и Центре толерантности рассказал о своем деде, который погиб на восьмой день после начала Великой Отечественной войны – на Украине в Житомирской области.
«Его фашисты расстреляли. А тогда они расстреливали за две вещи – за то, что человек был евреем и коммунистом», - поделился Леонид Ярмольник.
В ходе своего выступления актер прочел отрывок из поэмы «Василий Теркин», а также стихотворения Константина Симонова «Трое» и «Гроза» Павла Когана. Артист также вспомнил, как пронзительно читали стихи его знаменитые коллеги по цеху в театре на Таганке и рассказал, какой спектакль показывали зрителям 1 января.
Леонид Ярмольник в Еврейском музее и Центре толерантности. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
«Обычно в это время играют детскую постановку. Но 1 января в театре на Таганке шел совсем недетский спектакль о войне «Павшие живые», - рассказал Леонид Ярмольник, после чего показал, как его друг играл один из отрывков этой постановки.
Но делал это так, что среди актеров раздавался смех. Все-таки человек вышел на сцену после бурного празднования Нового года!
Игорь Миркурбанов в Еврейском музее и Центре толерантности. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Также сюрпризом для зрителей стало появление в Еврейском музее и Центре толерантности актера Игоря Миркурбанова. Игорь Витальевич пронзительно прочел стихи «Реквием» и «Здравствуй, мама» из репертуара Роберта Рождественского, а также стихотворение Константина Симонова «Ты помнишь, Алена, дороги Смоленщины».