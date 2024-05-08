Эксперт по лжи об интервью Анастасии Ивлеевой: «Чувства вины нет»

Илья Анищенко: «В теме об отъезде Анастасии из страны я вижу признаки лжи»

Илья Анищенко: - А вот более интересная тема – слухи об отъезде. Вот здесь я как раз вижу признаки лжи.

Я думаю, что это ложь, потому что при своем ответе она не отрицает это полностью. Голова у нее не ходит туда-сюда. А движение головой - это ее базовая линия поведения. И когда Анастасия отвечает, то еще и кивает. Плюс одергивается локоть, что является признаком стресса. А дальше идет забалтывание темы.

Знаете, как я это интерпретирую? Может, у нее все-таки были какие-то внутренние сомнения в том, что стоит или нет покидать Россию. А до конкретных действий не дошло. Но нельзя говорить о том, что у нее совсем не возникало такого желания.

Когда она говорит: «Такого вопроса не стояло никогда, ни разу» - это тоже ложь. И опять голова не так уверенно отрицает ее слова. К тому же Анастасия еще и облизывает губы.

Далее Анастасия Ивлеева рассказывает, как один Телеграм-канал писал, что после «голой вечеринки» в ее доме проводились обыски. Однако, по словам блогера, эта информация также не соответствует действительности.

Илья Анищенко: - А вот это правда. Видите, как хорошо у нее это «отрицает голова». Двигать головой – это ее базовая линия поведения, как я уже говорил. В предыдущих разах такого не было. Это отклонение от базовой линии поведения, что говорит о признаках лжи.

Анастасия Ивлеева: «Затем был вброс, что я уехала в Дубаи. Но на самом деле я праздновала Рождество с родными. Естественно, аудитория верит, что я действительно покинула Россию, но на самом деле я находилась либо в Москве, в Санкт-Петербурге».

Илья Анищенко: - Это правда. Но на счет ее настоящих мыслей я уже вам сказал.

Анастасия Ивлеева: «Видео с извинениями абсолютно искреннее. Это был самый пик моей эмоциональной раздробленности, когда ты по кускам ищешь смыслы и пытаешься понять, что это произошло. Был такой период, когда я винила в произошедшем только себя и готова была нести ответственность за всех. И в первую очередь мне было неловко перед аудиторией, потому что мне казалось, что наша связь потеряна».