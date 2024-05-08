Эксперт по лжи об интервью Анастасии Ивлеевой: «Чувства вины нет»

В Сети горячо обсуждают новое интервью ведущей и блогера Анастасии Ивлеевой YouTube-каналу Андрея Третьякова (Псевдоним - Лука Ебков). В нем Анастасия вновь вернулась к теме «голой вечеринки», слухах о своем отъезде за границу, отношения к своей отмене и рассказала о поездке на Донбасс.
Teleprogramma.pro попросила эксперта по лжи Илью Анищенко разобрать интервью Анастасии по самым интересным, на наш взгляд, кусочкам и определить, что в нем правда, а что – ложь. Итак, мы выбрали яркие реплики Анастасии Ивлеевой и вопросы Андрея Третьякова.
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Илья Анищенко: «За сам формат «голой вечеринки» Анастасия не испытывает ни раскаяния, ни стыда»
Анастасия Ивлеева о «голой вечеринке» : «Это было мероприятие, которое произошло не в то время и не в том месте».
Илья Анищенко: - Самое интересное, что в этой ее реакции нет ни вины, ни стыда. К тому же Анастасия не отвечает, что это мероприятие не должно было происходить. За сам формат этого события она не испытывает ни раскаяния, ни стыда. Тут мы видим небольшой стресс, у нее немного вытягиваются губы после ответа. Это гнев на эту ситуацию, но чувства вины, как я уже упомянул, нет. Видите, Анастасия еще и улыбается после этого.
Затем Андрей Третьяков спрашивает: «Что было дальше?», на что Анастасия отвечает: «Дальше я приняла решение уйти в режим тишины – нужно было успокоиться и поправить свое ментальное здоровье. Но самым волнительным в этой ситуации было покинуть свое инфополе».
Анастасия Ивлеева и Андрей Третьяков. Фото: YouTube-канал «Лука Ебков»
Илья Анищенко: - Это правда. Самое волнительное для нее в этой ситуации было покинуть ее инфополе. Никакого описания ситуации в стране и того, что вечеринка не должна была происходить, в ее рассуждениях нет в принципе. Она сосредоточена только на своем состоянии: «Пожалейте меня. Я попала в такую неприятную ситуацию». Но никакой вины и стыда тут тоже нет.
Анастасия Ивлеева: «И все мои публикации в соцсетях и СМИ были исключительно моей инициативой, несмотря на все догадки журналистов.
Илья Анищенко: - Я думаю, что это правда. Но тем не менее, я вижу гнев на эту ситуацию, но раскаяния в том, что эту вечеринку не надо было проводить, я по-прежнему не ощущаю.
Андрей Третьяков начинает говорить о слухах, касающихся отъезда Анастасии в Дубаи. На что блогер отвечает, что желания покинуть Россию у нее не было никогда.
Илья Анищенко: «В теме об отъезде Анастасии из страны я вижу признаки лжи»
Илья Анищенко: - А вот более интересная тема – слухи об отъезде. Вот здесь я как раз вижу признаки лжи.
Я думаю, что это ложь, потому что при своем ответе она не отрицает это полностью. Голова у нее не ходит туда-сюда. А движение головой - это ее базовая линия поведения. И когда Анастасия отвечает, то еще и кивает. Плюс одергивается локоть, что является признаком стресса. А дальше идет забалтывание темы.
Знаете, как я это интерпретирую? Может, у нее все-таки были какие-то внутренние сомнения в том, что стоит или нет покидать Россию. А до конкретных действий не дошло. Но нельзя говорить о том, что у нее совсем не возникало такого желания.
Когда она говорит: «Такого вопроса не стояло никогда, ни разу» - это тоже ложь. И опять голова не так уверенно отрицает ее слова. К тому же Анастасия еще и облизывает губы.
Далее Анастасия Ивлеева рассказывает, как один Телеграм-канал писал, что после «голой вечеринки» в ее доме проводились обыски. Однако, по словам блогера, эта информация также не соответствует действительности.
Илья Анищенко: - А вот это правда. Видите, как хорошо у нее это «отрицает голова». Двигать головой – это ее базовая линия поведения, как я уже говорил. В предыдущих разах такого не было. Это отклонение от базовой линии поведения, что говорит о признаках лжи.
Анастасия Ивлеева: «Затем был вброс, что я уехала в Дубаи. Но на самом деле я праздновала Рождество с родными. Естественно, аудитория верит, что я действительно покинула Россию, но на самом деле я находилась либо в Москве, в Санкт-Петербурге».
Илья Анищенко: - Это правда. Но на счет ее настоящих мыслей я уже вам сказал.
Анастасия Ивлеева: «Видео с извинениями абсолютно искреннее. Это был самый пик моей эмоциональной раздробленности, когда ты по кускам ищешь смыслы и пытаешься понять, что это произошло. Был такой период, когда я винила в произошедшем только себя и готова была нести ответственность за всех. И в первую очередь мне было неловко перед аудиторией, потому что мне казалось, что наша связь потеряна».
Анастасия Ивлеева. Фото: YouTube-канал «Лука Ебков»
Илья Анищенко: - Посмотрите, тут она говорит правду про свои эмоции. И здесь нет признаков лжи. Мы видим активную жестикуляцию – одной и двумя руками. А это свидетельствует о том, что Анастасия действительно находилась в таком эмоциональном состоянии.
Но потом Ивлеева говорит: «Мне было неловко» - не «Мне стыдно». Ей было неловко перед аудиторией – вот это ее основной посыл как вывод из всей этой ситуации. Мне кажется, Анастасия до сих пор не поняла, за что на нее это все обрушилось.
Ей до сих пор не пришло понимание ситуации в России, что страна находится в режиме боевых действий. А она устраивает такую вечеринку!
А тут просто неловко перед аудиторией и все!
Анастасия Ивлеева: «На то, как общественность восприняла это видео, мне, честно говоря, плевать. Я была искренней. Это было честно и на эмоциях. Многие говорят, что не нужно было этого делать. Но многие и не оказывались в ситуации, в которую попала я. На тот момент я действовала так, как считала нужным. И самое главное – что это было искренним. Поэтому я и записал эти видео!»
Илья Анищенко: - Я думаю, она говорит искренне. Хотя, как я уже сказал, Ивлеева больше рассуждает про свои эмоции. До нее до сих пор не дошло понимание, что же она натворила.
Анастасия Ивлеева и Андрей Третьяков. Фото: YouTube-канал «Лука Ебков»
Илья Анищенко: «Анастасия Ивлеева философски относится к поведению псевдодрузей»
Затем Андрей Третьяков рассуждает на тему того, что после «голой вечеринки» многие друзья и знакомые отвернулись от Анастасии. И вот как ее реакцию прокомментировал наш эксперт.
Илья Анищенко: «Тут пошла неприятная тема. Мы видим гнев Анастасии и то, как она надула губки на эту ситуацию».
Затем журналист интересуется, как сама Анастасия Ивлеева отнеслась к такому поведению друзей и знакомых.
«Каждый поступил, как считает нужным. Жизнь продолжается! Не хочу концентрировать на этом свое внимание, на это нет ни энергии, ни сил. Идем дальше!», - поясняет Анастасия Ивлеева.
Илья Анищенко: - Здесь Анастасия Ивлеева философски относится к этому вопросу. Но для нее эта ситуация действительно была неприятной, поскольку многие друзья открестились от нее. Тут есть умышленно скрываемая информация. Просто она не вдается в детали сильного искажения, что это неправда.
Справка Teleprogramma.pro
Илья Анищенко - эксперт по лжи и языку жестов, поведенческий аналитик, аналитик ИнфоПси операций. Тренер по НЛП, профайлингу, верификации лжи.