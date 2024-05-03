Саша Стоун рассказал о совместной жизни с Надей Сысоевой: «Утро всегда начинается с прогулки с собаками»

3 мая гостем утреннего шоу «Утро. ТНТ» стал известный спортсмен, блогер и актер Саша Стоун. Во время программы Саша Стоун раскрыл детали личной жизни, заявив, что с некоторых пор живет вместе с комиком и актрисой Надей Сысоевой. Саша Стоун рассказал об утренних ритуалах, которые включают прогулку с двумя собаками.

«Утро всегда начинается с прогулки с собаками», - поделился Саша Стоун.

Саша Стоун рассказал, что у него есть французский бульдог и мальтипу, принадлежащая его возлюбленной Надежде Сысоевой. Он признался, что мальтипу требует больше внимания, особенно утром, когда она может будить его лапами по лицу и проситься на улицу.