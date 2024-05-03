Саша Стоун рассказал о совместной жизни с Надей Сысоевой: «Утро всегда начинается с прогулки с собаками»

Саша Стоун. Фото: Global Look Press

Блогер и спортсмен Саша Стоун поделился личным.

3 мая гостем утреннего шоу «Утро. ТНТ» стал известный спортсмен, блогер и актер Саша Стоун. Во время программы Саша Стоун раскрыл детали личной жизни, заявив, что с некоторых пор живет вместе с комиком и актрисой Надей Сысоевой. Саша Стоун рассказал об утренних ритуалах, которые включают прогулку с двумя собаками. 

«Утро всегда начинается с прогулки с собаками», - поделился Саша Стоун.

Саша Стоун рассказал, что у него есть французский бульдог и мальтипу, принадлежащая его возлюбленной Надежде Сысоевой. Он признался, что мальтипу требует больше внимания, особенно утром, когда она может будить его лапами по лицу и проситься на улицу.

Анна Хилькевич и Саша Стоун в эфире ТНТ. Фото: кадр программы

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Кроме того, Саша Стоун поделился своими спортивными планами. В настоящее время он жмет от груди 140 килограммов и в этом году планирует выполнить норматив мастера спорта по жиму лежа, который составляет 165 килограммов. Для достижения этой цели Саша занимается с тренером. Помимо этого, в его планах провести несколько боксерских поединков.

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