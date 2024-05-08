Анастасия Волочкова — о том, как едва не утонула в океане на Мальдивах: «Я зацепилась за коралл и упала в воду»

«Затем мы зашли в дом, и, сидя на кровати, я увидела, как ветер срывает платье и оно летит в океан. Я побежала следом, Лена за мной. Платье уже затягивало в океан, а я зацепилась за коралл и упала в воду с головой. От шторма поднялись волны не свойственные для Мальдив. Меня накрыло волной!

А у меня фобия высоты, и я нырять боюсь. Какой это был для меня стресс! Удалось нащупать платье, чувствую, Лена хватает меня за ноги и тянет на поверхность. Как я испугалась — не передать. Просто я не умею открывать глаза в воде. В итоге наглоталась соленой воды. Ужас! Реально могла утонуть. Лена меня спасла. Но даже это не омрачит моего пребывания на Мальдивах.

В первый день на вилле меня успел укусить комар в глаз. И сразу появился волдырь. А я только избавилась до вылета на Мальдивы от аллергии на глаза от какого-то цветения, которая мучала меня на протяжении 10-ти дней. Не знаю, на какое растение. Главное, чтобы не на любимые белые розы. У меня аллергия на иголки. И, как ни странно, даже на шипы роз. Если они впиваются мне в руки, когда я держу их в большом количестве, особенно после шоу, тоже возникают волдыри. Но от этого я не перестаю любить цветы! Так что дарите чаще и больше! Буду благодарна», - подметила Анастасия Волочкова.