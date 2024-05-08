Анастасия Волочкова — о том, как едва не утонула в океане на Мальдивах: «Я зацепилась за коралл и упала в воду»

Анастасия Волочкова проводит майский отпуск на Мальдивах, этот остров балерина называет своей дачей. Сюда она прилетает уже 24-й раз за последние 12 лет. Даже произошедшее с Волочковой испытание не омрачило ее отдых. Артистка едва не утонула в океане, спасая дизайнерское платье, которое специально для нее сшила Елена Галицына. Подробностями произошедшего Анастасия Волочкова поделилась в эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro.
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«На этот раз я полетела на Мальдивы с моей близкой подругой Еленой Галицыной.
Это один из самых удивительных людей в моей жизни. Можно сказать, большая награда от Бога. Елена не просто талантливая, она уникальная. Невероятно профессиональный фотограф и художник, выступает в качестве режиссера. Мы вместе работали над моими клипами. К тому же она пишет произведения для любой возрастной аудитории и детей, сама создает костюмы.
Отправляясь на Мальдивы, мы изначально хотели совместить работу и творчество. В планах было снять клип на мой трек «Слезы моих бывших». Леночка в эти дни стала моей опорой и поддержкой», — говорит Анастасия Волочкова.
Анастасия Волочкова в платье, которое чуть не утонуло в океане. Фото: личный архив
«Конечно, первые два дня мы просто отдыхали. Но знаете, если Лена видит красивую фактуру и у нее в руках телефон, то она это из кадра уже не выпускает. Нашими дивными фотографиями мы делились в соцсетях. Ну тут же посыпалось множество упреков и осуждения от злых недалеких людей. Якобы наши фото — это сплошной фотошоп. Ну и зачем на это реагировать? Да весь шоу-бизнес сплошной фотошоп.
А мой фотошоп — это балетный зал и диета, практически отсутствие еды: салатные листья и два яичка всмятку. Мой фотошоп — это плавание, это полный комплекс упражнений. Так зачем я буду обращать внимание на эти выпады?» — удивляется балерина.
Шикарные снимки Анастасии Волочковой вызвали зависть у подписчиков. Фото: личный архив
«Ну а потом у нас дошло дело и до профессиональной камеры. Какой это труд! Мы просыпались в 5 утра, чтобы не пропустить рассвет, затем ждали закат, чтобы успеть сделать снимки за полчаса, пока солнце не ушло за горизонт. Нам удалось набрать красочный материал.
Вот и в этот день встали рано утром, Лена приготовила платье в цветах, которое она сшила для меня. До того, как начался ливень, мы отсняли кадры в воде, немного намочив подол платья. А потом шторм, гром! Мы вернулись на виллу. И Лена повесила платье сушиться под зонтик у бассейна», — говорит Анастасия Волочкова.
Анастасия Волочкова едва не утонула, спасая платье. Фото: личный архив
«Затем мы зашли в дом, и, сидя на кровати, я увидела, как ветер срывает платье и оно летит в океан. Я побежала следом, Лена за мной. Платье уже затягивало в океан, а я зацепилась за коралл и упала в воду с головой. От шторма поднялись волны не свойственные для Мальдив. Меня накрыло волной!
А у меня фобия высоты, и я нырять боюсь. Какой это был для меня стресс! Удалось нащупать платье, чувствую, Лена хватает меня за ноги и тянет на поверхность. Как я испугалась — не передать. Просто я не умею открывать глаза в воде. В итоге наглоталась соленой воды. Ужас! Реально могла утонуть. Лена меня спасла. Но даже это не омрачит моего пребывания на Мальдивах.
В первый день на вилле меня успел укусить комар в глаз. И сразу появился волдырь. А я только избавилась до вылета на Мальдивы от аллергии на глаза от какого-то цветения, которая мучала меня на протяжении 10-ти дней. Не знаю, на какое растение. Главное, чтобы не на любимые белые розы. У меня аллергия на иголки. И, как ни странно, даже на шипы роз. Если они впиваются мне в руки, когда я держу их в большом количестве, особенно после шоу, тоже возникают волдыри. Но от этого я не перестаю любить цветы! Так что дарите чаще и больше! Буду благодарна», - подметила Анастасия Волочкова.
Анастасия Волочкова с подругой Еленой Галицыной. Фото: личный архив